PSOE, AUP-SSP y NC presentan una moción de censura en San Juan de la Rambla y CC y PP la rechazan

La presentación de una moción de censura por parte del PSOE, AUP-SSP y Nueva Canarias en San Juan de la Rambla ha provocado el rechazo de Coalición Canaria y del Partido Popular en Tenerife.

La secretaria de Organización de CC en la isla, Rosa Dávila, y el presidente insular del PP, Lope Afonso, cuestionaron este miércoles la iniciativa y aseguraron que responde, a su juicio, a intereses partidistas o personales.

CC cuestiona la moción a pocos meses de las elecciones

Dávila mostró su "incomprensión" ante una operación política que llega, según señaló, cuando quedan apenas seis meses para la próxima convocatoria electoral.

La dirigente nacionalista defendió que lo más prudente habría sido esperar a que los ciudadanos se pronunciaran en las urnas y expresó su preocupación por la inestabilidad que pueda generar la moción en el municipio.

A su juicio, la iniciativa responde más a "un interés partidista" que a una necesidad de los vecinos de San Juan de la Rambla.

El PP tampoco apoyará la iniciativa

Lope Afonso confirmó igualmente el rechazo del Partido Popular y defendió la estabilidad de las instituciones ante el escaso margen que queda hasta las próximas elecciones.

El dirigente popular sostuvo que una moción de censura en este momento no resulta útil y aseguró que su formación no la apoyará para favorecer intereses políticos partidarios o personales.

CC y PP coinciden así en rechazar una moción impulsada por el PSOE, AUP-SSP y Nueva Canarias que abre un nuevo escenario político en San Juan de la Rambla a pocos meses de la próxima cita electoral.