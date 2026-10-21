Salvamento traslada a Arguineguín a 27 migrantes interceptados en alta mar

Una nueva embarcación precaria ha sido interceptada en alta mar cercana a la isla de Gran Canaria.

La guardamar Polimnia, dependiente de Salvamento Marítimo, auxilió durante la jornada de este martes una lancha neumática en la que viajaban 27 varones, entre ellos cinco menores de edad, cuando navegaba a unos 148 kilómetros al oeste de Cabo Bojador, en aguas próximas al litoral noroccidental del continente africano.

La operación se puso en marcha tras el aviso emitido por un carguero que navegaba por la zona, cuya tripulación avistó la barcaza a la deriva y alertó a los servicios españoles. De manera inmediata, el Centro Coordinador de Salvamento de Las Palmas movilizó a la unidad de rescate, cuyos efectivos constataron la presencia de cinco menores de edad en una expedición compuesta por personas de origen magrebí y subsahariano.

Una vez completado el rescate en alta mar, los ocupantes fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, en el término municipal de Mogán. Los migrantes desembarcaron en la isla canaria durante la madrugada de este miércoles, donde recibieron atención inmediata a través del dispositivo de asistencia médica organizado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el personal de Atención Primaria y los voluntarios de Cruz Roja.

Durante el triaje en el propio puerto, los sanitarios decidieron evacuar a un centro hospitalario a un joven de 17 años que presentaba diversas lesiones físicas que requerían un examen más exhaustivo. El resto de los integrantes de la embarcación quedó a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para los trámites correspondientes conforme a la legislación de extranjería.

Máximas llegadas durante la semana pasada

Durante el pasado fin de semana, cinco embarcaciones con más de 500 personas a Canarias, desde este pasado viernes al domingo.

Cuatro de las embarcaciones llegaron a El Hierro, el pasado viernes y domingo, y otra de ellas a Lanzarote el pasado sábado.

En esa ocasión, una Ruta Migratoria que trajo días trágicos con la muerte de tres personas que viajaban a bordo de las embarcaciones.