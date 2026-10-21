Santa Cruz se une a la prueba del sistema de alertas ES-Alert este jueves

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recuerda que este jueves, 22 de octubre, se realizará una nueva prueba del sistema de aviso a la población en caso de emergencia, denominado ES-Alert, para reforzar el conocimiento de la ciudadanía en esta herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil después de ejercicios similares durante los últimos años en el Archipiélago.

El Ayuntamiento de la capital tinerfeña se une a los municipios en los que ya se había comunicado que se iba a realizar el aviso de este simulacro de emergencia.

El ensayo del ES-Alert, gestionado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias, se enmarca en el simulacro de riesgo volcánico VOLCANEX Tenerife 2026 que organiza el Cabildo de Tenerife y tendrá lugar en el municipio de Guía de Isora. El Ayuntamiento de Santa Cruz aportará a este simulacro la Unidad de Drones de la Policía Local, además de tres técnicos, unidad de drones y miembros de la agrupación de voluntariado de Protección Civil.

Está previsto que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 emita tres mensajes Es-Alert entre las 9.00 y las 14.00 horas, por lo que las personas pueden recibirlo en el momento del envío, o al entrar en zona de cobertura de su operadora telefónica, si se encontrara fuera de ella. Sin embargo, no lo recibirá si su teléfono está apagado o en modo avión.

El primero de los avisos tiene como área objetivo la isla de Tenerife, aunque también podría alcanzar algunos sectores de las islas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como los canales marítimos interinsulares. Este aviso comunicará el paso a semáforo volcánico naranja según establece el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA). Sin embargo, no implica en ningún caso el comienzo de una erupción ni medidas de evacuación o confinamiento para la población de Tenerife y, por lo tanto, no requiere ninguna actuación por parte de los ciudadanos.

El área objetivo del segundo mensaje Es-Alert afecta a los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide e informará de la simulación de la evacuación preventiva de las zonas de Chirche y Aripe exclusivamente. No obstante, es posible que alcance los municipios de Adeje, Los Silos, Buenavista del Norte y El Tanque, así como determinados sectores de La Palma, La Gomera y El Hierro y los canales marítimos correspondientes. En lo referido al tercer mensaje, informará de la finalización del simulacro.

En este sentido, si se recibe el aviso fuera del área territorial objetivo del mensaje en la que se desarrolla el simulacro, no significa que esté afectado por el ejercicio ni por las medidas que se incluyen en el texto.

Es importante que las personas que estén conduciendo no se alarmen y detengan el vehículo en un lugar seguro para leer el mensaje de emergencia y pulsar "aceptar". Una vez aceptado el mensaje, éste desaparecerá de la pantalla del teléfono móvil. Asimismo, en el caso de tener en su entorno familiares de avanzada edad, se aconseja explicarles previamente en qué consiste este sistema de alerta para evitar que se alarmen. Además, el mensaje de alerta también podrá recibirse en inglés si el teléfono móvil está configurado en un idioma distinto al español.

Funcionamiento de la alerta

Los teléfonos móviles compatibles tienen capacidad para recibir alertas de protección civil cuando esta opción está activada. Los terminales con sistema operativo Android versión 11 o superior o iOS versión 15.6 o superior tienen esta opción habilitada por defecto. Si tiene una versión sin actualizar puede consultar cómo hacerlo, en función de la marca de móvil, en la página web del 112 de Canarias.

Estas pruebas se publican y se difunden previamente para que la población tenga conocimiento de ello y se eviten situaciones de alarma. Los terminales compatibles conectados a la red móvil que se encuentren dentro del área de cobertura recibirán un mensaje de texto con la palabra ‘PRUEBA’ acompañado por un pitido y vibración que, una vez leído y tras haber presionado la palabra ‘Aceptar’, desaparecerá. No hay que responder, ni llamar al 112.