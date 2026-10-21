Satse suspende la protesta en el HUC tras pactar más contrataciones y cubrir vacaciones y bajas

El sindicato de enfermería Satse ha desconvocado la concentración prevista para este jueves en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) después de alcanzar un acuerdo con la Gerencia para reforzar las contrataciones y mejorar la cobertura de ausencias.

Entre los compromisos alcanzados figura el aumento de las contrataciones, la cobertura completa de los planes de vacaciones y la contratación vinculada a reducciones de jornada que hasta ahora no estaban autorizadas.

El acuerdo contempla además realizar nombramientos para sustituir las bajas laborales sin establecer previamente una fecha de finalización, una medida con la que el sindicato espera dar mayor estabilidad a los profesionales.

La protesta queda desconvocada

Satse considera que los compromisos alcanzados permiten suspender la concentración que tenía convocada en el HUC, aunque advierte de que la decisión no supone dar por terminadas sus reivindicaciones.

El sindicato sostiene que seguirá reclamando una planificación de personal acorde con las necesidades asistenciales del hospital y unas condiciones laborales que aporten mayor estabilidad a la plantilla.

Satse vigilará el cumplimiento del acuerdo

La organización sindical ha anunciado que mantendrá el seguimiento de los compromisos asumidos por la Gerencia para comprobar que las medidas acordadas se llevan a la práctica.

Satse mantiene entre sus objetivos garantizar una contratación suficiente, cubrir las ausencias y reducir la incertidumbre de los profesionales sobre la continuidad de sus nombramientos.

La concentración prevista para este jueves queda así suspendida, aunque el sindicato avisa de que mantendrá sus reclamaciones si los compromisos alcanzados con la Gerencia del HUC no se cumplen.