Sergio Ramos encabezará el Congreso por Las Palmas y Carlos Sánchez el Senado por el PP en Gran Canaria

Sergio Ramos encabezará la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El exsenador por Gran Canaria y ex primer teniente de alcalde de Telde regresa así a la primera línea política después de abandonar sus responsabilidades públicas en noviembre de 2024 por motivos de salud.

La candidatura popular sitúa a María Teresa Ortega, actual directora del Servicio Canario de Empleo, en el segundo puesto, mientras que el diputado Guillermo Mariscal ocupará la tercera posición.

Carlos Sánchez encabezará la lista al Senado

Los cambios también afectan a la candidatura del PP al Senado por Gran Canaria. Carlos Sánchez, actual presidente de la gestora insular del partido, encabezará la lista a la Cámara Alta, en la que también estará María del Mar Arévalo.

Sánchez fue diputado en el Congreso por Las Palmas durante la legislatura anterior, mientras que Arévalo ya concurrió a las elecciones generales de 2023 como candidata al Senado.

Jimena Delgado no repetirá como cabeza de lista

La actual líder de la oposición del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, no repetirá como cabeza de lista al Congreso por la provincia, puesto que ocupó en las elecciones generales de julio de 2023.

Delgado se incorporará al Gobierno de Canarias como viceconsejera de Economía, en sustitución de Gustavo González de Vega, según la información publicada sobre los cambios en el Ejecutivo autonómico.

En los anteriores comicios generales, el PP obtuvo tres de los ocho diputados elegidos por la provincia de Las Palmas. Los otros cinco escaños se repartieron entre el PSOE, con tres representantes, y Vox y Sumar, con uno cada formación.

Con la designación de Sergio Ramos, los populares reorganizan sus principales candidaturas en la provincia para la cita electoral del 29 de noviembre.