Vox designa a Alejandro Gómez, Sara Daroca y Naím Yánez para el Congreso por Santa Cruz de Tenerife

Vox concurrirá a las próximas elecciones generales por la provincia de Santa Cruz de Tenerife con Alejandro Gómez, Sara Daroca y Naím Yánez. La formación ha anunciado este miércoles los nombres de sus candidatos, elegidos por el Comité Ejecutivo Nacional en una reunión celebrada el pasado lunes.

La candidatura reúne tres perfiles profesionales diferentes y vinculados a la estructura del partido en la provincia: un abogado que ejerce como portavoz municipal en la capital tinerfeña, una enfermera especialista y un profesor universitario que también ocupa cargos públicos en Tenerife.

Alejandro Gómez encabeza la candidatura

Alejandro Gómez, abogado de profesión, preside Vox en la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde 2023 y es actualmente portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tras trabajar por cuenta ajena en varios despachos de abogados, ejerce como autónomo desde 2020.

Gómez será el primero de los tres nombres anunciados por el partido para representar a la provincia en el Congreso de los Diputados.

La segunda candidata es Sara Daroca, titulada en Enfermería por la Universidad de La Laguna y especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica desde 2010. Daroca desempeña actualmente la responsabilidad de Relaciones Institucionales de Vox en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Naím Yánez, concejal en Arona y consejero del Cabildo

El tercer puesto corresponde a Naím Yánez, profesor en el área de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de La Laguna.

Yánez es concejal en el Ayuntamiento de Arona desde 2023, donde gestiona las áreas de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico. Además, es consejero de Vox en el Cabildo Insular de Tenerife.

Con estos tres nombres, Vox define su candidatura al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife para las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación ha dado a conocer los candidatos seleccionados por su dirección nacional, aunque no ha detallado en el anuncio otros aspectos del resto de la lista.