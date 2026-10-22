ANPE pide garantías frente a agresiones y acoso tras aprobarse la ley de autoridad docente

El Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado, una norma que ANPE Canarias considera positiva, pero que, a juicio del sindicato, debe acompañarse de medidas concretas para garantizar la protección efectiva de los docentes.

ANPE sostiene que el reconocimiento legal debe servir para reforzar la autoridad del profesorado ante lo que describe como un aumento de la conflictividad en las aulas y de las situaciones de desautorización de los profesionales de la enseñanza.

Protección también frente a ataques digitales

Entre los aspectos de la nueva ley que el sindicato valora se encuentra la inclusión de los actos contra la integridad física y moral del profesorado, también cuando se produzcan en el ámbito digital.

La norma contempla igualmente el derecho de los docentes a recibir atención psicológica y jurídica ante situaciones que puedan afectar a su bienestar, seguridad o capacidad para desarrollar su actividad educativa.

ANPE reclama, no obstante, que esos derechos se traduzcan en protocolos y actuaciones específicas que permitan responder ante agresiones, acoso y otras situaciones que afecten a la integridad de los profesionales.

Menos burocracia y mejores condiciones

El sindicato también destaca que la ley haga referencia a la reducción de la carga burocrática y a la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado.

ANPE considera que ambas cuestiones son necesarias para que los docentes puedan dedicar más tiempo y recursos a la enseñanza y atención del alumnado, aunque echa en falta medidas concretas para avanzar en estos ámbitos.

La organización sostiene que reforzar la autoridad docente no debe limitarse al reconocimiento establecido sobre el papel, sino que debe ir acompañado de mejoras en las condiciones en las que los profesionales desarrollan su trabajo.

Una unidad específica para atender a los docentes

Como uno de los avances recientes, ANPE señala la creación de la Unidad para el Bienestar del Profesorado, surgida del Plan para el Bienestar del Profesorado.

Este recurso está especializado en la atención a docentes que afronten situaciones de agresión, acoso u otros conflictos que puedan dificultar el ejercicio de su labor.

El sindicato pide continuar reforzando estos mecanismos de prevención y asistencia para que la nueva ley se traduzca en un respaldo efectivo al profesorado, tanto dentro como fuera de las aulas.