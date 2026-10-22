Aviso naranja por lluvias en El Hierro, La Gomera y el este de La Palma: zonas, horas y umbrales

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en vigor este 22 de octubre el aviso naranja por lluvias en El Hierro, La Gomera y el este de La Palma, con chubascos que pueden dejar 30 mm en una sola hora, el equivalente a 30 litros por metro cuadrado. En las cumbres y el oeste de La Palma el aviso es amarillo. Todos terminan esta tarde a la misma hora, las 17:59 en hora canaria, según la Aemet.

Dónde y cuándo

El aviso naranja en El Hierro y La Gomera rige desde las 00:00 hasta las 17:59 del 22 de octubre, en hora canaria. La zona este de La Palma tiene exactamente el mismo horario.

En el resto de La Palma, el aviso empezó antes y es de menor nivel. La Aemet mantiene el amarillo en las cumbres y en el oeste de la isla desde las 10:00 del 21 de octubre hasta las 17:59 del 22 de octubre, también en hora canaria.

La agencia da la misma probabilidad para todos los avisos: entre el 40 % y el 70 % de que se alcancen los valores previstos.

Cuánta lluvia se espera

El umbral del aviso naranja en El Hierro, La Gomera y el este de La Palma es de 30 mm de precipitación acumulada en una hora.

El este de La Palma suma un segundo aviso naranja, en este caso por la lluvia acumulada en un periodo más largo: la Aemet prevé que se puedan alcanzar 100 mm de precipitación acumulada en 12 horas. Es la cifra más alta de todos los avisos que recoge el documento de la Aemet.

En las cumbres y el oeste de La Palma, con aviso amarillo, el umbral baja a 15 mm de precipitación acumulada en una hora.

La Aemet describe el fenómeno con la misma frase en todos los avisos: "Chubascos fuertes que pueden ir acompañados de tormentas."

Qué significa el nivel naranja

La Aemet usa tres niveles de aviso. El amarillo indica riesgo para actividades concretas. El naranja supone un riesgo importante: se trata de fenómenos que no son habituales y que tienen cierto grado de peligro. El rojo, que no está activado en ninguna de estas islas, se reserva para fenómenos excepcionales y de intensidad muy alta.

En la práctica, en El Hierro, La Gomera y el este de La Palma conviene estar pendiente de la evolución durante la mañana y la primera parte de la tarde. Los datos pueden cambiar a lo largo del día y la Aemet los actualiza en su página de avisos de la Aemet.

Hasta cuándo rige el aviso

Los avisos naranjas de El Hierro, La Gomera y el este de La Palma, igual que los amarillos de las cumbres y el oeste de La Palma, terminan el 22 de octubre a las 17:59, hora canaria.

Qué hacer ante las lluvias

No cruce a pie ni en coche calles, vados o carreteras inundados: no se sabe qué fuerza ni qué profundidad tiene el agua.

No aparque ni se detenga junto a ríos, ramblas, barrancos o zonas bajas, que pueden crecer en minutos.

Si el agua rodea su coche, salga de él y suba a un lugar alto.

En casa, suba a los pisos altos lo imprescindible y corte la luz y el gas si el agua empieza a entrar.

Ante cualquier emergencia, llame al 112.