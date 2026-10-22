Canarias contará con 6.560 contrataciones para el próximo Black Friday

De cara a la campaña del próximo noviembres del 'Black Friday' y el 'Cyber Monday', entre el 27 y el 30 de ese mes, Canarias contará con 6.560 contrataciones. Esa cifra va a marca el crecimiento del 6,2% respecto a la campaña del año anterior.

En lo que respecta a toda España, se llevarán a cabo 124.300 contrataciones, con una subida del 5,3%, que será impulsado por comercio y el crecimiento del sector del transporte y la logística, según las previsiones publicadas por Randstad.

El transporte y la logística van a concentrar el mayor volumen de contratación, con cerca de 79.170 contratos, el 63,7% del total y un incremento del 3,6% respecto a los 76.417 alcanzados en 2025. Por su parte, el comercio representará el 36,3% restante, con alrededor de 45.130 contrataciones, un 8,5% más que el año anterior.

Perfiles que más van a necesitar

Las empresas van a aumentar sus plantillas incorporando diversos perfiles como promotores, empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, sin dejar de lado al personal de atención al cliente para responder al aumento del comercio electrónico.

La antelación va a ser primordial para incorporar a los trabajadores, según señala la compañía, debe darse un tiempo estimado y suficiente para formarlos en productos, argumentarios y procedimientos, además de garantizar su disponibilidad durante los días de mayor actividad.