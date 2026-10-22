Canarias prevé cerrar el 29 de octubre el acuerdo para participar en la gestión de sus aeropuertos

El Gobierno de Canarias prevé alcanzar el próximo 29 de octubre un acuerdo con el Estado para crear un órgano aeroportuario bilateral que permita al Archipiélago participar en las decisiones relacionadas con sus ocho aeropuertos.

Ese día se celebrarán en Tenerife dos reuniones entre ambas administraciones. Primero tendrá lugar la Comisión Bilateral Canarias-Estado y, posteriormente, una Comisión Bilateral Mixta centrada específicamente en la negociación sobre las infraestructuras aeroportuarias.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, aseguró este jueves que actualmente "se dan todas las condiciones" para que el acuerdo pueda recibir el visto bueno de ambas partes.

Un órgano bilateral para los aeropuertos

El acuerdo que se negocia contempla la creación de un órgano aeroportuario Canarias-Estado destinado al diálogo, supervisión, reclamación y seguimiento de los asuntos relacionados con estas infraestructuras.

Según explicó Cabello, el objetivo es establecer un marco estable de interlocución para que Canarias pueda intervenir en las cuestiones aeroportuarias y que el intercambio de información no dependa únicamente de decisiones del Gobierno central o de AENA.

La propuesta también contempla un tratamiento diferenciado entre los aeropuertos y aeródromos que tienen la consideración de interés general y aquellos que no cuentan con esa categoría.

Una reclamación vinculada al Estatuto de Autonomía

El Ejecutivo canario vincula esta negociación al artículo 161 del Estatuto de Autonomía de 2018 y considera que la participación en la gestión aeroportuaria supondría un avance en las competencias de la comunidad autónoma.

Cabello sostuvo además que se trata de una reivindicación planteada desde hace más de tres décadas y aseguró que Canarias está ahora más cerca que anteriormente de participar en la toma de decisiones sobre sus aeropuertos.

Las negociaciones han requerido varios intercambios de borradores y conversaciones entre las dos administraciones. El acuerdo, sin embargo, todavía deberá recibir el visto bueno de las comisiones previstas para el próximo 29 de octubre antes de poder darse por cerrado.