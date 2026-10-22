Canarias teje alianzas estratégicas con Japón para impulsar su sector audiovisual

El Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Proexca, ha dado un paso relevante en su estrategia de proyección internacional al recibir a una delegación de trece estudios audiovisuales y tecnológicos de máximo nivel procedentes de Japón. La misión comercial, orientada a fortalecer la diversificación de la economía insular, busca potenciar el talento local en los sectores de la animación, los videojuegos y la producción cinematográfica de imagen real, así como posicionar al archipiélago ante el capital asiático.

El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, encabezó la recepción oficial en la sede del Ejecutivo, subrayando la trascendencia institucional de este encuentro estratégico. Cabello remarcó que la presencia de las principales firmas japonesas del sector supone una oportunidad determinante para tejer alianzas sólidas y generar nuevos proyectos de crecimiento compartido entre empresas canarias e inversores nipones. La iniciativa contó además con el respaldo de la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio, representada por Asa Kanaseki, quien valoró el compromiso institucional de las islas para atraer conocimiento, innovación y talento.

Ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado del 'anime'

La estrategia de atracción de inversiones pivota sobre las fortalezas del marco regulatorio y fiscal canario, así como en los casos de éxito ya consolidados. En este sentido, Hitoshi Saito, CEO de la firma japonesa de animación Ivi Dream Studio, implantada en Gran Canaria desde 2024, respaldó la propuesta del Ejecutivo regional destacando la solvencia técnica y logística de las islas para integrarse plenamente en la industria global del entretenimiento y servir de puerta de entrada internacional para la producción de anime.

Desde Proexca se defiende un planteamiento integral o «visión 360º», diseñado de forma simultánea para promover la oferta de los creadores autonómicos en los mercados asiáticos y facilitar el desembarco de firmas extranjeras que busquen establecer sus sedes operativas o proyectos de desarrollo en Canarias.

Despliegue de la agenda institucional en Gran Canaria y Tenerife

El itinerario de la delegación nipona combina reuniones institucionales con encuentros de trabajo directo con el tejido empresarial insular. La agenda dio comienzo en Gran Canaria con visitas a enclaves estratégicos, reuniones con productoras locales y presentaciones técnicas a cargo de la Zona Especial Canaria (ZEC) y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), incluyendo un recorrido por sus platós e instalaciones de grabación.

El programa continúa en Tenerife con jornadas técnicas en el Parque Científico y Tecnológico, donde los representantes asiáticos mantendrán sesiones de trabajo con la Film Commission, el Clúster Audiovisual de Canarias y las asociaciones sectoriales de videojuegos Acadevi y Arcadev, concluyendo la misión institucional con un encuentro de networking en el espacio Foxter - Factoría de Innovación.