Cáritas cifra en 2.853 las personas en exclusión residencial extrema en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Cáritas Diocesana de Tenerife contabilizó 2.853 personas en situación de exclusión residencial extrema durante 2025, una cifra que, según la entidad, ha aumentado de forma continuada durante los últimos cinco años en la provincia.

La organización relaciona esta evolución con las crecientes dificultades para acceder y mantener una vivienda, en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler, la precariedad económica y laboral, la falta de redes de apoyo y los problemas para acceder a determinados recursos sociales.

Durante el pasado año, Cáritas acompañó a 3.522 personas a través de su área de Vivienda e Inclusión Social. Las Unidades Móviles de Atención en Calle atendieron a otras 1.376, mientras que 215 fueron acogidas en los ocho recursos alojativos que gestiona la entidad en Tenerife y La Palma.

El sinhogarismo va más allá de vivir en la calle

Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se conmemora este 25 de octubre, Cáritas ha lanzado la campaña Un hogar, un lugar al que pertenecer.

La entidad recuerda que el sinhogarismo no se limita a las personas que duermen en la calle, sino que comprende también situaciones de alojamiento temporal, infravivienda, asentamientos precarios y viviendas inseguras que no reúnen las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna.

Cáritas reclama por ello una respuesta que contemple el acceso a la vivienda, salud, empleo y protección social, además del acompañamiento durante los procesos de recuperación personal.

Actos para visibilizar la exclusión residencial

La campaña ha incluido un acto reivindicativo en la plaza de los Remedios, junto a la catedral de La Laguna, con la participación de cerca de un centenar de personas vinculadas a los proyectos y recursos alojativos de Cáritas, además de personal técnico, voluntarios y sacerdotes.

La iniciativa también se ha replicado en las plazas de España de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane.

Durante los encuentros se leyó un manifiesto para denunciar la vulneración de derechos que, según Cáritas, afrontan las personas sin hogar y reclamar soluciones habitacionales estables.

La organización pide reforzar la colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales y comunidad para prevenir y revertir la exclusión residencial, con una respuesta que combine la cobertura de las necesidades básicas con el acceso a alojamiento y el acompañamiento social.