Casimiro Curbelo agita el tablero político canario: "Puede haber sorpresas" sobre su futuro

El presidente del Cabildo de La Gomera y líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha abierto la puerta a posibles cambios en su trayectoria política de cara a los próximos meses. Durante una entrevista en el programa Despierta Canarias de Radio Marca, el dirigente insular afirmó que «todavía queda mucho de aquí a mayo, pero sobre mi futuro puede haber sorpresas», manteniendo la incógnita sobre sus próximos pasos, si bien defendió su vocación por el servicio público: «La política requiere vocación, entrega y sacrificio. A mí me encanta la política, me gusta mucho la gestión».

En su análisis del panorama autonómico, Curbelo reivindicó el papel decisivo de su formación en la estabilidad del Archipiélago, asegurando que existen dos opciones para gobernar Canarias en las que ASG resulta una pieza indispensable. De cara al futuro, avanzó que exigirá mayores compromisos al próximo Ejecutivo, situando entre las prioridades el desbloqueo del proyecto del puerto de Fonsalía, en el sur de Tenerife. Sobre esta infraestructura, lamentó las diferencias de criterio con la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, sosteniendo que el proyecto podría avanzar con otros interlocutores porque «en la política nadie es eterno». Asimismo, rechazó cualquier especulación sobre discrepancias con Yaiza Castilla, a quien calificó de «excelente candidata» para encabezar la candidatura del partido.

Medidas para la vivienda y fiscalidad propia en las islas verdes

En el ámbito socioeconómico, el líder de ASG anunció que su formación trabaja en una iniciativa destinada a ayudar a los jóvenes gomeros a afrontar el pago del alquiler, alertando de que las subidas salariales resultan insuficientes para compensar el fuerte incremento de precios que registra el mercado inmobiliario.

Para atender las particularidades de los territorios no capitalinos, Curbelo planteó la articulación de un marco de fiscalidad diferenciada para La Gomera, La Palma y El Hierro, adaptando la normativa tributaria a la realidad de las denominadas «islas verdes». En esta línea, defendió la necesidad de reordenar y priorizar el gasto público para canalizar los recursos disponibles hacia las demandas más urgentes de los ciudadanos.

Alarma por la desafección política y valoración de Pedro Sánchez

Durante la entrevista, el presidente del Cabildo gomero expresó su preocupación por el deterioro del debate público y el paulatino alejamiento de la sociedad respecto a la gestión institucional: «La realidad política asquea tanto, que los ciudadanos no quieren saber nada de ella». Ante este escenario, apeló al sentido común y advirtió de que la democracia debe defenderse día a día para frenar la creciente desafección ciudadana.

En cuanto al panorama político nacional, Curbelo valoró la figura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, definiéndolo como «un gran estratega» con firme convicción en sus proyectos, al tiempo que cuestionó las visiones que dan por hecho que su recorrido político pase inevitablemente por abandonar la primera línea para pasar a la oposición.