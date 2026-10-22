Cristina Valido (CC) marca líneas rojas: Coalición Canaria no apoyará un Gobierno del PP con Vox

La candidata de Coalición Canaria (CC) al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha afirmado tajantemente que su formación no apoyará la investidura de un Ejecutivo del Partido Popular si este incluye a Vox dentro del Consejo de Ministros. Durante una rueda de prensa para hacer balance de la labor parlamentaria nacionalista, Valido recordó el criterio fijado por el secretario general de su partido, Fernando Clavijo («con Vox no»), y advirtió de que los planteamientos de esta última formación ponen en riesgo directo los derechos específicos del Archipiélago y buscan la recentralización del Estado.

La parlamentaria justificó el rechazo acusando a Vox de no reconocer el Estatuto de Autonomía ni la condición de Región Ultraperiférica (RUP), de pretender que los menores migrantes no acompañados queden retenidos en las islas y de haber votado en contra de las ayudas para la reconstrucción de La Palma. Asimismo, criticó sus posicionamientos favorables a la privatización de las pensiones y sus advertencias sobre recortes de gasto público.

Líneas rojas tras el 29 de noviembre y grupo parlamentario propio

No obstante, Valido precisó que la fijación definitiva de las «líneas rojas» y la política de alianzas se determinará tras la cita electoral del 29 de noviembre, una vez conocida la correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados. La candidata rechazó la dinámica de «grandes bloques enfrentados» que actúan exclusivamente para vencer al rival y defendió la necesidad de contar con una representación insular con peso suficiente para fiscalizar y exigir respuestas al nuevo Ejecutivo, «sea de izquierdas o sea de derechas».

En este contexto, calificó de «perfectamente posible» conseguir un grupo parlamentario propio en la Cámara Baja gracias a la «unión del nacionalismo» materializada en el pacto electoral entre Coalición Canaria y Primero Canarias. Valido advirtió de que, en un escenario de fuerte polarización estatal, si los nacionalistas no obtienen una representación sólida, las fuerzas nacionales se olvidarán de la realidad insular.

Balance de gestión: 513 iniciativas e hitos en la legislatura

Para avalar su candidatura, Cristina Valido presentó un balance de la actividad desarrollada en las Cortes Generales durante los últimos tres años y medio, sustentado en «hechos y no relatos». En este periodo, el escaño de CC en el Congreso y la representación en el Senado registraron 513 iniciativas, 357 preguntas escritas y más de 400 intervenciones entre sesiones plenarias y comisiones, destinando el 99% de sus intervenciones a asuntos canarios o a introducir la perspectiva del Archipiélago en leyes estatales.

Entre los principales avances conseguidos mediante la negociación parlamentaria, Valido destacó la modificación de la Ley de Extranjería, la incorporación del hecho ultraperiférico a la Ley de Movilidad Sostenible y la autorización para que las instituciones insulares empleen 600 millones de euros de superávit presupuestario. Asimismo, reivindicó la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) para movilizar recursos hacia la vivienda de alquiler asequible y las negociaciones para garantizar la gratuidad del transporte público en guagua.