El hotel del Parlamento de Canarias en Tokio costó 1.395 euros por dos noches para dos personas

La difusión de los 1.395,26 euros pagados por el alojamiento de la presidenta del Parlamento de Canarias, Ástrid Pérez, en Tokio ha alimentado este jueves una nueva polémica política. Sin embargo, la documentación consultada por LD Canarias revela un dato fundamental para interpretar el gasto: la estancia fue de dos noches para dos personas, no de una sola noche.

La diferencia cambia sustancialmente la lectura del importe. Si los 1.395,26 euros corresponden íntegramente a esas dos noches, el coste asciende a 697,63 euros por noche para los dos huéspedes. Presentar el importe total como el precio de una sola noche ofrece una imagen distinta del desembolso y puede inducir a conclusiones equivocadas.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fiscalizar los gastos de los representantes públicos, pero también la obligación de hacerlo con rigor. La publicación de una cifra sin contextualizar la duración de la estancia y el número de personas alojadas puede transformar un dato económico en un titular de escándalo antes de que el lector disponga de todos los elementos para valorarlo.

Tokio y España, una comparación que exige contexto

El precio de un hotel no puede analizarse al margen del destino, la categoría del establecimiento, las fechas de la reserva y los servicios incluidos. El alojamiento de Ástrid Pérez se realizó en el Hyatt Regency Tokyo, un hotel de categoría superior en la capital japonesa, donde las tarifas pueden variar considerablemente según la demanda y la disponibilidad.

Las medias generales del mercado hotelero permiten hacerse una idea del coste del alojamiento en Tokio y España, pero no bastan para determinar si una reserva concreta fue excesiva. Para establecer una comparación rigurosa es necesario contrastar hoteles de categoría similar, en fechas equivalentes y con las mismas condiciones de ocupación.

Ese contexto resulta especialmente relevante cuando se pretende convertir el precio de una reserva en un argumento de crítica política. La pregunta no es únicamente cuánto se pagó, sino qué incluía el importe, durante cuánto tiempo se utilizó la habitación y cuántas personas se alojaron.

Por ejemplo, los hoteles de la Bajada de la Virgen de La Palma superaron los 400 euros por noche para todos los huéspedes. La comparación debe tener en cuenta las condiciones concretas de cada reserva, pero sirve para recordar que los costes hoteleros no pueden juzgarse únicamente por una cifra aislada. Las fechas, la demanda, la disponibilidad y las características del alojamiento condicionan el precio final.

La transparencia en el uso del dinero público es irrenunciable. Precisamente por ello, las informaciones sobre gastos institucionales deben incluir todos los datos que permitan comprenderlos, sin omisiones que alteren la percepción del lector.

La polémica política vuelve a imponerse al contexto

La controversia sobre el alojamiento de Ástrid Pérez llega en un momento de creciente actividad política ante la proximidad de las elecciones. En este escenario, los gastos institucionales constituyen un material especialmente sensible para alimentar el enfrentamiento entre partidos y generar titulares de impacto.

La fiscalización de los cargos públicos forma parte de la función del periodismo y ningún representante está exento de dar explicaciones sobre el uso de los recursos públicos. Pero esa labor pierde credibilidad cuando la búsqueda del escándalo desplaza la obligación de ofrecer una información completa y contextualizada.

El caso del hotel de Tokio ilustra la importancia de distinguir entre el importe total de una estancia y el coste de una sola noche. Si el alojamiento correspondió a dos noches para dos personas, ese dato no es secundario: resulta imprescindible para que los ciudadanos puedan valorar el gasto con criterio.

La proximidad electoral no debería rebajar las exigencias informativas ni convertir cualquier cifra en una oportunidad para la confrontación política. Investigar el dinero público es una obligación periodística; presentar los datos con rigor, también. La transparencia exige explicaciones a las instituciones, pero el rigor exige igualmente a los medios que esas explicaciones no se sustituyan por titulares que omitan circunstancias esenciales.