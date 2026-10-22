El motor económico de Las Palmas acelera con casi 28 millones de toneladas movidas

El movimiento de mercancías es el termómetro más preciso para medir la vitalidad económica de un territorio. En Canarias, donde la conectividad marítima es el requisito indispensable para garantizar el libre comercio y el abastecimiento, los puertos actúan como los verdaderos pulmones de la prosperidad insular. Los recintos de la provincia de Las Palmas han movido 27,8 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026. Este volumen representa un crecimiento del 1,86% respecto al año anterior, traduciéndose en la inyección de medio millón de toneladas de nueva actividad comercial en el tejido productivo del archipiélago.

El crecimiento no es uniforme, pero demuestra una notable capacidad de adaptación frente a los vaivenes del comercio internacional.

El puerto de Las Palmas se mantiene como el gigante indiscutible del Atlántico Medio. Sus muelles concentraron 24,2 millones de toneladas, anotando un alza del 1,50%. Este nodo logístico facilita la entrada y salida de productos, un flujo esencial para sostener a los comercios locales y garantizar la competitividad de las empresas isleñas sin las trabas de la lejanía.

Por su parte, el recinto de Arrecife en Lanzarote muestra músculo al alcanzar 1,5 millones de toneladas con un sólido crecimiento superior al 4%. Sin embargo, la sorpresa de este ejercicio se encuentra en el puerto de Salinetas, que experimenta un salto sobresaliente del 24%, superando el medio millón de toneladas. En la otra cara de la moneda, Puerto del Rosario y Arinaga registraron ligeras contracciones, un recordatorio de que los flujos comerciales exigen una adaptación constante y una gestión que evite rigideces innecesarias.

Cruceros y consumo

Más allá de los contenedores, el tránsito de personas es un vector fundamental para el sector servicios canario. La red portuaria dio la bienvenida a 2,5 millones de pasajeros, un aumento superior al 4%. El verdadero motor en este ámbito es el sector de los cruceros, que se expande un 7,41%.

Cada crucerista que desembarca representa una oportunidad directa para la hostelería, el comercio minorista y el transporte local. En el caso específico del puerto de Las Palmas, los cruceros impulsaron el tráfico de pasajeros más de un 14%, consolidando a la capital grancanaria como un polo de atracción turística de primer orden que inyecta ingresos directos en la economía de a pie.

Contenedores y pesca

Al desglosar las mercancías, los datos confirman la fortaleza del intercambio comercial. El tráfico de contenedores creció un 4,42%, moviendo más de 1,2 millones de unidades TEU. El tráfico rodado (Ro-Ro), del que depende el suministro diario de los lineales de supermercados y tiendas en las islas, avanzó un 4,5%.

Destaca de manera rotunda el sector primario y transformador. La pesca congelada ha disparado su volumen un 50%, superando las 309.000 toneladas, mientras que la pesca fresca creció casi un 11%. Frente a estas subidas, el tráfico de combustible experimentó un leve retroceso del 2%.

Los puertos de Las Palmas demuestran que, cuando se permite que el comercio fluya y se fomenta la llegada de mercancías y visitantes, la economía canaria responde con crecimiento. Mantener esta tendencia exigirá preservar la competitividad de estas infraestructuras, evitando sobrecostes fiscales o burocráticos que puedan desviar este valioso tráfico hacia puertos competidores en la costa africana.