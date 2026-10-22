El simulacro volcánico ensaya la evacuación de Chirche, Aripe y turistas de Abama

El simulacro volcánico VOLCANEX Tenerife 2026 ha activado este jueves la evacuación de cerca de 300 vecinos de Chirche y Aripe, en Guía de Isora, después del envío de un segundo mensaje ES-Alert y de avisos mediante megafonía en ambos núcleos.

No existe una emergencia volcánica real. La actuación forma parte del escenario ficticio diseñado para poner a prueba la respuesta de Tenerife ante una posible crisis sismovolcánica y comprobar el funcionamiento de los protocolos de protección de la población.

Dentro del ejercicio, la evolución simulada de la actividad ha llevado a ordenar la salida de los residentes de Chirche y Aripe y su traslado inicialmente al Centro Cultural de Guía de Isora, donde se realiza su identificación y registro para mantener el seguimiento de las personas evacuadas.

Turistas y mayores entran también en la evacuación

El operativo no se ha limitado a los dos núcleos de Guía de Isora. Durante la jornada también se ha ensayado la evacuación de turistas alojados en Las Terrazas de Abama y de residentes del Hogar Santa Gema, un centro de mayores de Santiago del Teide.

En el caso de Abama, los clientes no residentes incluidos en el ejercicio han sido trasladados en guaguas hasta una zona segura en Adeje, desde donde se han puesto a prueba los procedimientos para organizar posteriormente un traslado ficticio al aeropuerto.

El simulacro contempla además el cierre y evacuación ficticios del Parque Nacional del Teide y del Parque Natural de la Corona Forestal, junto a otros escenarios destinados a comprobar la respuesta ante una emergencia de estas características.

VOLCANEX moviliza durante este jueves a más de 1.500 personas, alrededor de 70 organismos y servicios y 33 drones, distribuidos en 28 ejercicios diferentes.

El Cabildo desmiente un bulo sobre cortes de agua y luz

La jornada también ha puesto a prueba uno de los problemas que pueden surgir durante una emergencia real, la desinformación.

El Cabildo de Tenerife ha desmentido que se vaya a cortar el suministro de agua y electricidad para obligar a los vecinos de Chirche y Aripe a abandonar sus viviendas.

La institución ha insistido en que las evacuaciones incluidas en el simulacro deben seguir las instrucciones de los servicios de emergencia y ha pedido no difundir rumores que puedan generar confusión entre la población.

La gestión de bulos y la capacidad de trasladar información oficial a los ciudadanos forman parte de los aspectos que VOLCANEX pretende evaluar durante el ejercicio.

Tres mensajes ES-Alert

El primero de los avisos ES-Alert se dirigió a Tenerife para comunicar, siempre dentro del escenario simulado, el paso del semáforo volcánico a naranja.

El segundo se centró en Guía de Isora y Santiago del Teide para comunicar la evacuación preventiva ficticia de Chirche y Aripe. La planificación del ejercicio contempla un tercer mensaje a las 14:00 horas para anunciar la finalización del simulacro.

El objetivo de la jornada es comprobar desde las evacuaciones y el traslado de personas vulnerables hasta las comunicaciones, el alojamiento provisional, la continuidad de los servicios esenciales y la respuesta frente a la desinformación antes de tener que afrontar una situación volcánica real.