El turismo canario ingresa casi 500 millones en septiembre con menos pernoctaciones

El motor económico de Canarias demuestra su capacidad de adaptación. Los datos de septiembre reflejan un cambio de ciclo donde el volumen cede el paso a la rentabilidad comercial. Las camas de las Islas registraron 7,8 millones de pernoctaciones, lo que supone un descenso del 1% respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, esta caída no se traduce en pérdidas. Al contrario, el sector factura más.

Rentabilidad frente a masificación

La estadística oficial dibuja un mercado maduro que sabe reaccionar. El turista extranjero, que sostiene la inmensa mayoría del negocio, redujo sus estancias un 4%. El cliente nacional también anotó una leve corrección a la baja. Lejos de encender alarmas, los balances contables de los hoteles y apartamentos canarios revelan una fortaleza incuestionable. La cifra de negocio alcanzó los 486 millones de euros, un incremento interanual cercano al 8%.

El turismo en Canarias consolida su valor. La tarifa media por habitación ocupada se afianza en los 124,4 euros. El ingreso por habitación disponible, el indicador real que marca el pulso financiero del sector independientemente de la ocupación, superó la barrera de los 100 euros. Las empresas logran mayor rendimiento y mejoran sus márgenes con menos noches consumidas, demostrando que la eficiencia empresarial es la mejor respuesta ante las incertidumbres del mercado.

Empleo y ocupación al alza

El retroceso en las pernoctaciones contrasta con la llegada física de visitantes. Las Islas recibieron 1,1 millones de turistas en septiembre, un repunte del 0,7%. Los viajeros acortan sus vacaciones, pero sostienen la estructura del negocio.

La ocupación se mantiene en un sólido 82,7%, con Lanzarote liderando el aprovechamiento de sus plazas. Detrás de estas cifras de facturación existe una realidad tangible que consolida el Estado del bienestar en las Islas. El alojamiento turístico emplea de forma directa a 76.712 personas repartidas en casi 1.300 establecimientos en todo el Archipiélago. Por cada cien viajeros, casi siete canarios tienen un puesto de trabajo garantizado.

El mercado alojativo demuestra que la optimización de los precios garantiza la viabilidad económica. Mientras parte del debate político se enreda en imponer límites y regulaciones, el turismo sigue ejerciendo de pulmón indiscutible. Aporta riqueza, sostiene decenas de miles de nóminas y se ajusta a la demanda de forma natural, sin depender de la masificación constante para generar prosperidad en Canarias.