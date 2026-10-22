Encuentran una colección de piezas de marfil ilegal en una vivienda de Canarias

La Guardia Civil de Las Palmas ha intervenido una colección de piezas de marfil cuya procedencia legal no había podido acreditarse, después de que un particular alertara al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) del hallazgo fortuito de estos objetos en una vivienda de Gran Canaria.

Los hechos tuvieron lugar a principios de este mes de octubre, cuando el propietario del inmueble, en el que estaba previsto iniciar obras de rehabilitación, encontró varias piezas que podrían estar sujetas a la normativa de protección de especies amenazadas. Ante la ausencia de documentación que acreditara su procedencia legal, decidió ponerse en contacto con la Guardia Civil para informar del hallazgo y facilitar la intervención de los agentes.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, la colección intervenida está compuesta por cuatro colmillos de marfil de distintos tamaños, tres de ellos con grabados de diferentes motivos, numerosas figuras talladas en este material y dos bastones de madera con empuñaduras de marfil labrado.

La intervención de estas piezas pone de manifiesto la importancia de comprobar la procedencia de determinados objetos que, pese a poder formar parte de colecciones antiguas o encontrarse desde hace años en viviendas particulares, pueden estar sujetos a restricciones legales relacionadas con la protección de especies amenazadas.

Ante situaciones como esta, la Guardia Civil recuerda la importancia de comunicar al SEPRONA el hallazgo de piezas de marfil, animales naturalizados u otros especímenes que puedan estar sujetos a protección legal, especialmente cuando se localicen en viviendas familiares, herencias o inmuebles antiguos.