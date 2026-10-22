Curiosa imagen del Teide con nieve en su pico: así amanece este jueves el volcán

El volcán del Teide, en el norte de Tenerife, ha amanecido este jueves con un poco de nieve en su pico.

Los chubascos y precipitaciones que ha traído al DANA Adam al archipiélago han dejado esa preciosa estampa otoñal en la cima del volcán. Recordar que la Aemet activó este miércoles el aviso amarrillo por lluvias en la isla de Tenerife.

El aviso meteorológico que se inició este miércoles, a las 9.00 horas y según destacó la Aemet, estuvo vigente hasta las 00.00 horas del jueves.

El Teide estuvo cubierto de nieve el pasado diciembre

El pasado diciembre, la imagen del volcán tinerfeño nevado era una de las postales mágicas que inundaba medios de comunicación y redes sociales. Desde el paso de la borrasca Emilia por el archipiélago, el Teide no se dejaba ver vestido de blanco hasta este jueves 22 de octubre de 2026.

En ese momento, el Parque Nacional del Teide registró bajas temperaturas con mínimas de hasta –1,5 grados, además de aguanieve y placas de hielo, con las que se acumuló unos 5 centímetros en El Portillo. Recordar también que hubo más de 40 milímetros de lluvia en municipios como Arico y El Rosario.

Ya se ha puesto en marcha el simulacro ante fenómenos volcánicos

El Cabildo de Tenerife ha simulado, este jueves, la elevación del semáforo volcánico a nivel naranja ante un incremento de la actividad volcánica asociado a una posible erupción en el sector noroeste de la Isla, así como el riesgo de desprendimientos en distintos puntos de la geografía insular, especialmente en el entorno de Masca y la carretera de Teno, en Buenavista del Norte.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que "la evolución de la actividad sísmica y los indicadores que están registrando los equipos científicos nos sitúan en un escenario de máxima alerta. La posibilidad de que se produzca una erupción volcánica en las próximas horas o días nos obliga a anticiparnos y a adoptar todas las medidas necesarias para proteger a la población".