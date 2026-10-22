La Aemet mantiene activo este jueves el aviso amarillo por lluvias en La Palma, La Gomera y El Hierro

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este jueves los avisos amarillos por lluvias en las islas La Palma, La Gomera y El Hierro.

Durante el día, este aviso meteorológico estará activado hasta las 18.00 horas en las tres islas canarias, una advertencia que ha comenzado este jueves en la madrugada, a las 00.00 horas.

Según ha informado la Aemet, en el este de la isla de La Palma las precipitaciones acumuladas en una hora son de 30 milímetros. Además, los chubascos son fuertes y pueden ir acompañados de tormentas. La probabilidad de lluvia se sitúa entre un 40% y 70%.

En lo que respecta a La Gomera, las precipitaciones acumuladas en una hora son de 30 milímetros. Los chubascos son fuertes y pueden ir acompañados de tormentas. La probabilidad de lluvia se sitúa entre un 40% y 70%.

En la isla de El Hierro, durante este jueves, también hay precipitaciones acumuladas en una hora de 30 milímetros y chubascos fuertes que pueden ir acompañados de tormentas. También la probabilidad de lluvia se sitúa entre un 40% y 70%.

El Este de La Palma cuenta con precipitaciones acumuladas en 12 horas de 100 milímetros y chubascos fuertes que pueden ir acompañados de tormentas. También la probabilidad de lluvia se sitúa entre un 40% y 70%.

En las Cumbres y el Oeste de La Palma pasa a haber precipitaciones acumuladas en una hora: 15 milímetros con chubascos fuertes que pueden ir acompañados de tormentas. También la probabilidad de lluvia se sitúa entre un 40% y 70%.

El Gobierno de Canarias declara la alerta

Este miércoles, 21 de octubre, el Gobierno de Canarias declaró la alerta por lluvias en El Hierro, La Gomera y La Palma. Una alerta que estará vigente a partir de las 0.00 horas del jueves 22 de octubre.

Esa decisión se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).