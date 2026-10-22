Llegan a El Hierro dos nuevos cayucos con cerca de 130 inmigrantes ilegales

La presión migratoria sobre las costas canarias continúa sin descanso. Durante el mediodía de este jueves, los servicios de rescate han interceptado y conducido hasta el muelle de La Restinga a dos nuevas barcazas procedentes del continente africano. En total, las estimaciones iniciales apuntan a que viajaban en ellas alrededor de 130 inmigrantes ilegales, consolidando a la pequeña isla como uno de los epicentros de la denominada ruta atlántica.

El primer avistamiento fue registrado en torno a las 12:00 horas gracias a las cámaras y sensores del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), operado por la Guardia Civil. La embarcación precaria se encontraba navegando a unas diez millas al sur de La Restinga cuando fue detectada. Acto seguido, la Salvamar Dipha, dependiente de Salvamento Marítimo, acudió a su encuentro para prestar apoyo y custodiar su aproximación a tierra, según confirmaron fuentes oficiales a Europa Press. A bordo de este primer cayuco viajaba un centenar de personas.

Apenas hora y media después, sobre las 13:30 horas, los radares del instituto armado volvieron a activar las alertas. El Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife recibió un segundo aviso que situaba otra nave a 12 millas de la costa. En esta ocasión, la embarcación Salvamar Nadia fue la unidad comisionada para asegurar la navegación del grupo hasta el puerto pesquero. En dicha barcaza se trasladaban entre 25 y 30 personas.

El incesante goteo de cayucos mantiene en una situación límite los recursos asistenciales y policiales de la isla de El Hierro, cuya infraestructura resulta insuficiente para absorber contingentes de tal magnitud de forma continuada. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los equipos sanitarios se ven obligados a redoblar esfuerzos para atender la llegada de estos extranjeros y tramitar las reseñas iniciales en las instalaciones portuarias.

La continua reactivación de esta peligrosa vía marítima hacia el archipiélago canario vuelve a poner de manifiesto las carencias en materia de control de fronteras y la falta de acuerdos sólidos de repatriación con los países emisores del África occidental. Mientras las redes de tráfico de personas continúan operando con impunidad en las costas africanas, las islas siguen asumiendo el peso de una crisis que no da tregua.