Los jubilados canarios salen a la calle este sábado en plena cuenta atrás electoral

Las urnas del próximo 29 de noviembre proyectan su sombra sobre la agenda social del archipiélago. Como es habitual en vísperas electorales, la calle se convierte en un escenario estratégico para visibilizar demandas y presionar a los legisladores. Este sábado, el foco de la actualidad se traslada al céntrico parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí, un amplio conglomerado de organizaciones sindicales y políticas ha convocado a los jubilados canarios para exigir medidas que garanticen el poder adquisitivo de unas pensiones tensionadas por el coste de la vida.

La convocatoria subraya el drástico encarecimiento de la cesta de la compra y las dificultades para acceder a la vivienda. Para muchos de nuestros mayores, que a menudo sostienen la economía de sus familias, cuadrar las cuentas a final de mes supone un reto cotidiano. Sin embargo, la movilización coincide con un periodo en el que las nóminas de los pensionistas han experimentado alzas históricas. Desde que el Gobierno vinculó su actualización al comportamiento del Índice de Precios al Consumo en 2022, las retribuciones han subido en torno a un 22 por ciento. Destaca en especial el ejercicio 2023, cuando el desvío de la inflación forzó un repunte del 8,5 por ciento, añadiendo una presión inédita a las arcas públicas.

El desfase territorial de las nóminas

Pese a estas inyecciones de gasto, el sistema arroja una realidad asimétrica. Un jubilado canario percibe una media de 1.458 euros mensuales. Esta cifra se sitúa 115 euros por debajo de la media nacional, un dato que irrita a los pensionistas isleños. Si se amplía el foco a la pensión media general, la cantidad desciende a los 1.254 euros, ensanchando la brecha con el resto del país hasta los 120 euros.

El archipiélago contabiliza hoy cerca de 383.600 pensiones contributivas. A este grueso se suman 41.000 prestaciones no contributivas, cuyos beneficiarios apenas perciben 650 euros al mes. Quienes dependen de estas últimas son los más expuestos a la pérdida real de poder adquisitivo, ya que el impuesto silencioso de la inflación castiga sin piedad a las rentas más modestas.

Las plataformas organizadoras insisten en que las pensiones públicas constituyen un derecho innegociable. Su defensa, argumentan en su manifiesto, atañe tanto a los trabajadores en activo como a los futuros cotizantes.

Rechazo frontal a la iniciativa privada

El debate de fondo pivota sobre la viabilidad a largo plazo del modelo. El aumento de la esperanza de vida representa un éxito innegable de nuestra sociedad, pero añade una carga creciente sobre la Seguridad Social. Frente a este desafío demográfico, los promotores de la protesta rechazan cualquier fórmula mixta o de ahorro complementario. El texto fundacional de la marcha desdeña las alternativas privadas, argumentando que las necesidades de la tercera edad no deben convertirse en una vía de negocio para las entidades financieras. Exigen blindar el reparto público sin contemplar ajustes y demandan igualar al alza las pensiones mínimas.

Asimismo, inciden en la persistente brecha de género, fruto de trayectorias laborales discontinuas y de la asunción de los cuidados familiares por parte de las mujeres, reclamando corregir este desfase con fondos del Estado.

El trasfondo político de la movilización

Esta movilización no surge de forma espontánea. Cuenta con el andamiaje orgánico de una extensa lista de formaciones de la izquierda política y sindical. Entidades como UGT, Intersindical Canaria, Izquierda Unida y Podemos lideran la marcha.

La elección del momento no es casual. A las puertas de los inminentes comicios generales, la presión en la vía pública busca forzar compromisos ineludibles en los programas de los partidos. Exigir un mayor esfuerzo financiero al Estado es una herramienta clásica de campaña. Queda por ver si el tejido productivo isleño y la estructura demográfica pueden sostener el pulso de unas exigencias que, aunque comprensibles en la economía doméstica de los mayores, obligan a replantear los límites del gasto público y la factura que heredarán las generaciones futuras.