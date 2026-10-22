Los mayores de 45 años sufren el 63 por ciento del paro en Canarias

Las cifras oficiales celebran bajadas de desempleo no vistas en Canarias desde el año 2007. Sin embargo, la estadística global oculta una falla estructural en el mercado de trabajo de las Islas. Cumplir años penaliza. Las personas mayores de 45 años se enfrentan a un muro que frena su retorno a la actividad productiva, convirtiendo la experiencia en un obstáculo.

Al cierre del último ejercicio, el Servicio Público de Empleo Estatal contabilizaba 146.295 desempleados en el Archipiélago. De ellos, 91.961 superan los 45 años. Hablamos de casi dos de cada tres parados. Este grupo poblacional soporta el 63% del desempleo total, pero la creación de nuevos puestos de trabajo pasa de largo para ellos. Apenas logran acaparar el 27% de los contratos firmados. El tejido productivo, condicionado por las normativas laborales y los costes asociados, absorbe otros perfiles mientras el talento sénior queda relegado.

La parálisis por provincias

La radiografía del problema es calcada en ambas provincias. El mercado canario actúa con idéntica rigidez de un extremo a otro. En Las Palmas, de un total de 75.664 personas sin trabajo, 47.617 tienen 45 años o más. Suponen un 63%. En claro contraste, su participación en las nuevas firmas apenas roza el 26%. Entre los trabajadores de 50 a 54 años, la contratación incluso retrocedió frente al año anterior.

En Santa Cruz de Tenerife, el panorama mantiene los mismos contornos. Con 44.344 parados en esta franja de edad, el peso sobre el total se acerca al 63%. Aunque la tasa de nuevos contratos firmados por este colectivo es algo superior, alcanzando el 28%, la distancia abismal entre el volumen de parados y su capacidad de inserción evidencia un fallo del sistema.

El laberinto del paro crónico

Detrás de los porcentajes existen miles de proyectos vitales paralizados. De los casi 92.000 canarios mayores de 45 años excluidos del mercado, 52.766 llevan más de un año buscando empleo. Representan más del 57% del colectivo.

Cuando la inactividad se prolonga, la empleabilidad decae. Las barreras burocráticas y la falta de flexibilidad disuaden a los empleadores de apostar por perfiles consolidados. Las subvenciones demuestran su incapacidad para reintegrar a estos ciudadanos en un marco laboral que demanda mayor agilidad y menos cargas fiscales para incentivar el riesgo empresarial.

Una brecha que supera la media nacional

El desequilibrio canario agrava una tendencia instalada en el territorio nacional. En el conjunto de España, los mayores de 45 años representan el 58% de los desempleados. En Canarias, la losa supera el 63%.

Condenar a la inactividad a trabajadores en plena madurez vital supone un derroche inasumible de capital humano. Una economía que aspire a la prosperidad real necesita retirar los obstáculos legales que hoy empujan a miles de isleños a un retiro forzoso y prematuro.