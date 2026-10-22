Rescatan a una excursionista accidentada en el Parque Rural de Anaga

Una mujer ha precisado asistencia médica y traslado hospitalario a primera hora de la tarde de este jueves tras precipitarse en una zona escarpada del Parque Rural de Anaga, paraje natural de orografía compleja situado en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife.

El incidente se registró a las 13:06 horas, momento en el que la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una llamada de auxilio comunicando la contingencia. Ante la notificación del suceso, el centro coordinador activó de inmediato a las dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife y al personal sanitario adscrito al Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los bomberos accedieron a pie hasta la posición en la que permanecía inmovilizada la víctima, sorteando las complicaciones del entorno rural. Tras prestarle los primeros auxilios y asegurar su posición, los efectivos acometieron las labores de rescate y porteo para trasladarla hasta la pista forestal más próxima, lugar donde aguardaba la unidad de soporte vital para proceder a su atención.

Una vez transferida al equipo médico, los facultativos del SUC realizaron un reconocimiento inicial en el que diagnosticaron un traumatismo de pronóstico moderado. Tras ser estabilizada in situ por los sanitarios, la herida fue evacuada en ambulancia hacia las dependencias del Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó para recibir tratamiento facultativo exhaustivo y someterse a pruebas radiológicas complementarias.

El macizo de Anaga es un espacio natural de notable afluencia turística y deportiva que destaca por su abrupta orografía y su valor ecológico. Ante la reiteración de incidencias en este tipo de parajes, los servicios de emergencias insisten en la conveniencia de planificar adecuadamente cualquier excursión de montaña, portar calzado especializado con adherencia, comprobar la previsión meteorológica y transitar exclusivamente por la red de senderos señalizados con el fin de evitar caídas y desorientaciones en zonas de difícil cobertura y acceso.