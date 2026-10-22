Sanidad asumirá el coste de repatriar a los pacientes canarios fallecidos fuera de su isla

Perder a un familiar siempre es un trago amargo. Si además ocurre lejos de casa porque el sistema público no cuenta con los recursos necesarios en tu lugar de residencia, el dolor se mezcla con la impotencia. Hasta ahora, el Servicio Canario de la Salud derivaba a los pacientes a otras islas o a la Península, pero se desentendía si el desenlace era fatal. El ciudadano quedaba atrapado en un laberinto burocrático.

Esta situación tiene los días contados. El Parlamento autonómico ha aprobado por unanimidad una iniciativa impulsada por el diputado popular Jacob Qadri para obligar a la Administración a asumir íntegramente el traslado de estos fallecidos, retirando un peso injusto de los hombros de sus parientes.

La doble condena de la insularidad

Cuando un enfermo requiere tratamiento fuera de su isla, no viaja por turismo. Lo hace porque la sanidad que sufraga con sus impuestos no le ofrece alternativas cerca de su hogar. El problema surgía cuando el tratamiento fracasaba. En ese instante, el sistema daba la espalda a la familia, que de un día para otro se veía obligada a desembolsar entre 4.000 y 6.000 euros para poder enterrar a su ser querido en su tierra natal.

Qadri expuso en la Cámara regional una realidad que golpea a diario a los residentes en islas no capitalinas como La Palma, pero que no es ajena a los habitantes de Tenerife o Gran Canaria derivados a centros peninsulares. Los allegados, en pleno luto, debían peregrinar por funerarias, comparar presupuestos y asumir un coste imprevisto que, para muchas economías domésticas, resulta inasumible. La Administración trasladaba su propia incapacidad asistencial directamente al bolsillo del contribuyente.

El rechazo a la trampa de las subvenciones

La solución no pasaba por engordar el entramado de ayudas públicas. En septiembre, la consejería competente admitió la existencia de partidas para subvencionar estos traslados, un mecanismo ineficaz que apenas se utiliza. La visión paternalista del Estado asume con demasiada facilidad que el ciudadano puede hacer de prestamista, obligando a los afectados a adelantar miles de euros, recopilar facturas, rellenar formularios y esperar meses por una resolución institucional.

El nuevo mandato corta de raíz este modelo. No se trata de crear una subvención que, a la postre, pueda penalizar fiscalmente a las familias o alterar sus ingresos declarados ante Hacienda. El objetivo es que la misma maquinaria pública que autoriza el viaje médico gestione y abone el retorno fúnebre. Cero trámites y cero adelantos. Si el sistema saca al paciente de su isla, asume su custodia hasta el final.

Dignidad frente a la burocracia

Esta medida no es una concesión graciosa, sino una exigencia básica de igualdad de derechos entre los españoles, sin importar su lugar de residencia. El Estado tiene el deber de equilibrar los desajustes que provoca la fragmentación territorial, sin que el ciudadano asuma el coste de la lejanía.

No se busca que el erario asuma los gastos del sepelio, una cuestión que pertenece estrictamente a la esfera privada familiar. La demanda se limita a garantizar el regreso del cuerpo al punto de origen. Es una corrección sensata que humaniza el trato, suprime la burocracia y devuelve al individuo la dignidad que la fría maquinaria administrativa le arrebataba en el peor de los escenarios posibles.