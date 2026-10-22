Torres celebra el acuerdo para la cogestión de los aeropuertos canarios

Los Gobiernos de España y Canarias han alcanzado un acuerdo para avanzar en la cogestión aeroportuaria del Archipiélago mediante la creación de un órgano paritario integrado por representantes de ambas administraciones.

El acuerdo contempla que este órgano esté formado por cuatro representantes del Estado y cuatro de la Comunidad Autónoma, según explicó este jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La previsión es que el entendimiento se formalice el próximo 29 de octubre durante la celebración de una Comisión Bilateral entre los dos Gobiernos.

Seguimiento de las obras aeroportuarias

Torres señaló que el nuevo órgano tendrá en cuenta la condición archipielágica y ultraperiférica de Canarias dentro de la gestión aeroportuaria.

Entre sus funciones estará realizar un seguimiento de las actuaciones incluidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que recoge las inversiones y obras previstas en los aeropuertos.

El ministro, que calificó el acuerdo como una "buena noticia" para el autogobierno de Canarias, situó así la próxima Comisión Bilateral del 29 de octubre como el momento previsto para oficializar el nuevo marco de participación entre el Estado y el Archipiélago.