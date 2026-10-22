Un profesor de Periodismo de la Universidad de La Laguna sancionado sin empleo y sueldo durante ocho meses

El rectorado de la Universidad de La Laguna ha resuelto sancionar con ocho meses de suspensión de funciones y retribución al docente José Luis Zurita, adscrito a la Sección de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.

La medida, aplicada de forma inmediata en el ámbito administrativo, se produce tras la culminación de un expediente disciplinario en el que se ha determinado la comisión de hasta tres faltas de carácter grave conforme al régimen aplicable al personal del funcionariado.

Trata inadecuado y irregularidades en la evalución

El origen de la intervención administrativa radica en una reclamación formulada durante el curso académico 2024 y 2025 por una estudiante matriculada en la materia de Producción Informativa. A dicha queja inicial se sumaron con posterioridad otros alumnos del centro académico. Las pesquisas internas concluyeron que el enseñante incurrió en un trato "inadecuado y desconsiderado" hacia los estudiantes, llegando a "poner en tela de juicio" sus aptitudes intelectuales en el aula, además de constatar la aplicación de un "criterio irregular" de evaluación en los exámenes y trabajos.

La sanción fue ratificada por el rector de la institución tras recibir la propuesta formal del instructor designado para la causa. Según desveló el periódico El Día y confirmaron fuentes del centro a Europa Press, las diligencias incluyeron diversas entrevistas a las partes afectadas y el análisis de informes documentales que acreditarían la veracidad de los hechos. Desde la entidad han defendido la "vigencia de sus protocolos de prevención y detección" frente a conductas que "resulten lesivas" para la comunidad estudiantil.

El docente muestra su "disconfirmidad"

Por su parte, el profesor afectado ha manifestado su "disconformidad" con la resolución y ha anunciado que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa, para lo cual dispone de un plazo de veinte días hábiles. En declaraciones al rotativo canario, Zurita calificó la resolución de "preocupante" y argumentó que el procedimiento se ha resuelto "sin que se identificasen evidencias y pruebas fehacientes", aseverando que el dictamen "lesiona gravemente" su honor personal y profesional.

Asimismo, el docente manifiesta que los profesores se encuentran sometidos a un "creciente escrutinio desmedido" y al "brutal acoso de las redes sociales", reclamando que las actuaciones disciplinarias se aborden desde la "objetividad técnica y no desde testimonios infundados". Pese a las alegaciones del docente, la suspensión dictada por el rectorado ya es plenamente ejecutiva a la espera de lo que diriman los tribunales ordinarios de justicia.