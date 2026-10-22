Vidina Espino carga contra el PSOE. 'Ocho años tarde' en la crisis de vivienda en Canarias

Durante el debate parlamentario sobre el desarrollo de la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía y sus complementos de educación y vivienda, la diputada de Coalición Canaria Vidina Espino arremetió duramente contra la gestión del PSOE en materia habitacional. La parlamentaria nacionalista cuestionó que los socialistas pretendan erigirse ahora en defensores del acceso a la vivienda cuando la crisis afecta desde hace años a las familias insulares: «Sorprende que ahora el Partido Socialista venga a descubrir la emergencia habitacional como si no tuviera ninguna responsabilidad», enfatizó Espino.

En contrapunto a la inacción que atribuye al Gobierno central, la diputada reivindicó las medidas urgentes aprobadas por el Ejecutivo autonómico presidido por Fernando Clavijo para agilizar la construcción de inmuebles. En este sentido, detalló que Canarias cuenta actualmente con más de 1.900 viviendas públicas en fase de construcción, 1.800 planificadas y 248 ya terminadas y entregadas a los adjudicatarios, a lo que sumó más de 37 millones de euros concedidos en ayudas al alquiler. «Queda mucho por hacer, pero este Gobierno de Canarias se puso a la tarea desde el minuto cero, no ocho años después de llegar al poder, como el PSOE», aseveró.

Críticas a las promesas de Sánchez y la falta de entregas

Asimismo, Espino centró sus críticas en los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante la campaña electoral de 2023, cuando anunció la construcción de 300 viviendas en el área metropolitana de Tenerife. La diputada recordó que dicha iniciativa se incorporó posteriormente a un plan estatal de mayor envergadura que proyecta 393 inmuebles en Canarias sobre terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa.

Sin embargo, la representante de Coalición Canaria denunció que, hasta el momento, ninguna familia del Archipiélago ha recibido las llaves de las viviendas anunciadas por la Administración central. Por ello, exigió al Ejecutivo de Sánchez que pase de los anuncios a los hechos y traduzca sus promesas en soluciones efectivas para la ciudadanía.

Renta Canaria y censura al Ayuntamiento de Las Palmas

En el marco de la protección social, Espino defendió la Renta Canaria de Ciudadanía como un instrumento indispensable para resguardar a los colectivos vulnerables, abogando por potenciar los programas de inserción social y laboral que permitan a los usuarios recuperar su autonomía económica. Respecto a los complementos de educación y vivienda, explicó que las enmiendas presentadas por Coalición Canaria persiguen garantizar la continuidad de su desarrollo, aunque advirtió de que estas partidas tienen un alcance limitado ante la magnitud del problema inmobiliario, insistiendo en la necesidad de ampliar el parque público y apoyar el alquiler.

Por último, la parlamentaria instó a las administraciones locales a actuar con mayor celeridad e implicación ante los procedimientos de lanzamiento. En este contexto, calificó de «intolerable» la actuación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por no redactar a tiempo el informe de vulnerabilidad social de una madre y sus hijos, lo que desencadenó su desahucio a pesar de las reiteradas peticiones presentadas por la afectada.