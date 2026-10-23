Afectados del Tajogaite denuncian desigualdad en las ayudas y exigen conocer los criterios de pago

La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja ha denunciado diferencias en el abono de las compensaciones económicas por el patrimonio perdido durante la erupción del Tajogaite y reclama conocer los criterios utilizados para determinar quién cobra antes y quién después.

El colectivo sostiene que las sucesivas interrupciones en los pagos han provocado situaciones desiguales entre afectados con derecho a un mismo tipo de compensación. Según explica, quienes han recibido el dinero más tarde se enfrentan ahora a mayores precios para adquirir una vivienda, terrenos o recuperar sus actividades económicas.

La asociación recuerda que propuso repartir proporcionalmente cada nueva remesa de fondos entre todos los damnificados hasta completar las cantidades correspondientes, una fórmula que, según asegura, no fue atendida por las administraciones.

Incertidumbre sobre los terrenos

Otra de las reclamaciones afecta a las propiedades cuyo uso continúa restringido por riesgos volcánicos o por posibles medidas de protección ambiental.

El colectivo pide garantías sobre qué ocurrirá con los propietarios que finalmente no puedan recuperar sus parcelas y qué compensaciones económicas recibirían en esos casos.

También cuestiona las diferencias en el acceso a las fincas. La asociación señala que determinadas zonas de las coladas ya cuentan con carreteras o caminos próximos, mientras otras continúan sin acceso, y reclama conocer los criterios de interés público empleados para priorizar unas conexiones frente a otras.

A ello se suma el futuro de la protección ambiental del territorio. La organización recuerda que en marzo de 2026 se sometió a información pública la propuesta para ampliar el Parque Natural de Cumbre Vieja sobre el cono del Tajogaite, las fisuras eruptivas y parte del campo de lava, además de proteger los dos deltas generados por la erupción.

Ayudas que siguen pendientes

La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja asegura que todavía quedan por abonar ayudas relacionadas con fincas, charcas, cuartos de aperos y bodegas.

También considera insuficiente el apoyo recibido por negocios que quedaron sepultados bajo la lava para reconstruir sus instalaciones, especialmente al compararlo con las medidas destinadas a actividades que tuvieron que paralizarse por los gases u otros efectos de la erupción.

En materia de transparencia, el colectivo reclama conocer el orden seguido para pagar las compensaciones y los criterios que justificaron que algunos afectados recibieran las cantidades antes que otros.

La asociación señala además que existe una controversia sobre la publicación de la identidad de los beneficiarios de determinadas compensaciones del Gobierno de Canarias. Según expone, el Ejecutivo autonómico defiende la protección de la privacidad, mientras el Comisionado de Transparencia ha reclamado la publicación de esos datos, un asunto que se encuentra en los tribunales.

Reclaman participar en la reconstrucción

Los afectados piden también que se active el Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, concebido como espacio de diálogo, información y consulta para las entidades representativas de las personas afectadas.

La asociación asegura que este órgano no se ha convocado y reclama utilizarlo para trasladar propuestas, plantear necesidades y realizar un seguimiento de las inversiones destinadas a la reconstrucción.

Cinco años después del inicio de la erupción, el colectivo advierte del desgaste económico y personal que está provocando la incertidumbre y reclama criterios claros, plazos y respuestas para quienes todavía no han podido recuperar plenamente el patrimonio o la actividad perdidos.