Alerta en la construcción de Canarias. El desplome del cemento marca un cambio de ciclo

La evolución del mercado de materiales en el Archipiélago ha comenzado a emitir señales de alerta tras encadenar tres meses consecutivos de contracción interanual. Según los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística, el volumen de cemento comercializado en septiembre se situó en 48.564,9 toneladas, lo que representa un descenso del 7,7% respecto al mismo mes del ejercicio anterior.

Esta caída no constituye una variación aislada, sino la consolidación de un patrón de desaceleración observado a lo largo de todo el tercer trimestre. Los registros de julio, agosto y septiembre arrojan variaciones interanuales negativas de forma continuada, otorgando al indicador un peso analítico superior al de una fluctuación coyuntural. Al actuar el cemento como un termómetro indirecto de la actividad constructora al estar estrechamente ligado a la edificación residencial, la rehabilitación, los equipamientos y la obra civil, esta secuencia obliga a examinar con detenimiento el ritmo de ejecución de las infraestructuras en el Archipiélago.

Inercia acumulada frente a pérdida de impulso

El sector dibuja un escenario a dos velocidades. Por un lado, el balance acumulado entre enero y septiembre refleja un comportamiento favorable, con un total de 468.273,6 toneladas comercializadas, lo que supone un incremento del 3% en comparación con el mismo periodo del año precedente. Esta inercia positiva, impulsada por el dinamismo de los primeros meses del año, permite mantener en terreno positivo el cómputo global del ejercicio.

Por otro lado, la desaceleración experimentada en el último trimestre evidencia que la actividad más reciente está perdiendo fuerza. Este contraste entre el acumulado positivo y el frenazo reciente plantea un interrogante clave para la economía canaria: la capacidad real de transformar los proyectos anunciados y las inversiones presupuestadas en ejecuciones efectivas sobre el terreno. La brecha entre los planes licitados y el consumo real de materiales sugiere la existencia de cuellos de botella que dificultan el desarrollo ordinario de las obras.

Factores transversales y el reto del seguimiento sectorial

Aunque la estadística del cemento constituye una advertencia concreta sobre el ritmo de la edificación, el indicador por sí solo no permite aislar las causas directas del enfriamiento. El retroceso observado puede responder a una combinación de factores heterogéneos, tales como bloqueos o retrasos en la tramitación administrativa, el incremento de los costes de los materiales, la escasez de mano de obra cualificada o una moderación puntual en la demanda privada.

El comportamiento del sector exige cruzar la evolución de las materias primas con otros parámetros fundamentales, como el número de viviendas iniciadas y terminadas, el volumen de certificaciones de obra pública y los niveles de afiliación al sistema de la Seguridad Social. Las próximas publicaciones estadísticas resultarán determinantes para comprobar si la caída de septiembre responde a una corrección temporal del mercado o si, por el contrario, consolida una tendencia de pérdida de impulso en la industria de la construcción en Canarias.