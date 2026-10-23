Canarias reduce un 33,5% la lista de espera en dependencia pero sigue liderando el limbo

Canarias es la segunda comunidad autónoma donde más ha descendido la lista de espera de dependencia durante los primeros nueve meses de 2026, con una reducción del 33,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Solo Asturias, con una caída del 34,7%, presenta una evolución mayor, según el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, elaborado con datos oficiales hasta el 30 de septiembre de 2026.

Pese a esta evolución, el archipiélago todavía contabiliza 14.638 personas en espera, 7.385 menos que hace un año. Canarias ocupa así el cuarto puesto en términos absolutos, por detrás de Cataluña, con 67.319; Andalucía, con 39.505; y la Comunidad Valenciana, con 33.350.

Canarias continúa encabezando el limbo de la dependencia

Las islas siguen presentando el mayor porcentaje de personas que, pese a tener reconocido el derecho, están pendientes de recibir una prestación o servicio.

El denominado limbo de la dependencia alcanza en Canarias el 15,5%, por encima del País Vasco, con un 14,5%; Cataluña, con un 14,1%; y Murcia, con un 12,7%.

Al mismo tiempo, Canarias es la comunidad donde más han aumentado las personas beneficiarias con prestación, con un 39,1%, y las personas con derecho reconocido, que crecen un 17,1%.

También se ha reducido de forma notable el tiempo medio de espera. Actualmente se sitúa en 214 días, 216 menos que hace un año y por debajo de la media nacional.

La cifra, sin embargo, continúa superando el máximo de 180 días establecido legalmente.

519 personas fallecieron esperando en Canarias

Entre enero y septiembre, 519 personas en situación de dependencia fallecieron en Canarias mientras se encontraban en las listas de espera.

En el conjunto de España fueron 21.374 personas, lo que equivale, según la asociación, a más de 78 fallecimientos diarios.

De ellas, 10.753 estaban pendientes de recibir una valoración del grado de dependencia y otras 10.621 esperaban la prestación o servicio al que ya tenían derecho.

El sistema mantenía al finalizar septiembre a 236.736 personas pendientes de algún trámite en España. Aunque la lista se ha reducido un 8,3% durante 2026, la organización considera insuficiente este ritmo y calcula que serían necesarios ocho años para alcanzar la plena atención.

La tramitación nacional ronda los diez meses

El tiempo medio desde que se presenta una solicitud hasta que se resuelve la prestación se mantiene en España en torno a los diez meses, frente al máximo legal de seis.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también cuestiona que los 739 millones de euros adicionales transferidos por el Estado a las comunidades autónomas entre julio y septiembre hayan provocado hasta ahora una reducción significativa de las listas o una mayor intensidad de los servicios.

El Observatorio advierte además de un incremento de las prestaciones de menor coste, como la teleasistencia y los cuidados en el entorno familiar, una tendencia que la organización califica como un sistema low cost.

Según sus datos, el Servicio de Ayuda a Domicilio ofrece una media de 39 horas mensuales, mientras que la prestación económica para cuidados familiares alcanza los 260 euros al mes y la vinculada al servicio de residencia se sitúa en 545 euros.

Los nuevos datos coinciden con la entrada en vigor este viernes 23 de octubre de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que plantea reducir trámites, ampliar derechos y reforzar la financiación pública.