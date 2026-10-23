Coalición Canaria registra sus candidaturas a las Cortes con la promesa de centrarse en las islas

Coalición Canaria-Primero Canarias ha formalizado este viernes ante la Junta Electoral Provincial sus candidaturas para las próximas elecciones generales. La formación nacionalista aspira a reforzar su representación en Madrid y defender los intereses del archipiélago al margen de las directrices de los grandes partidos nacionales.

Cristina Valido, cabeza de lista al Congreso por la provincia occidental, ha defendido que la prioridad de los nacionalistas será situar las reivindicaciones de Canarias en el centro del debate político. La candidata ha insistido en la necesidad de evitar que las decisiones que afectan a las islas queden relegadas por los intereses partidistas en Madrid.

Fiscalidad para las islas verdes

El número dos de la candidatura al Congreso, Jonathan Felipe, ha puesto el foco en las dificultades que afrontan las islas no capitalinas. El parlamentario ha reclamado una fiscalidad diferenciada que tenga en cuenta los efectos de la doble insularidad y contribuya a impulsar la actividad económica y empresarial de las denominadas islas verdes.

Carreteras y movilidad en Tenerife

Para el Senado por Tenerife, Coalición Canaria-Primero Canarias presenta a Alfonso Cabello y Patricia León como candidatos titulares. Cabello ha criticado la falta de una defensa firme de los intereses de la isla en la Cámara Alta y ha reclamado al Gobierno central que cumpla sus compromisos de inversión, especialmente los relacionados con el convenio de carreteras.

Patricia León, por su parte, ha centrado sus reivindicaciones en el sur de Tenerife, donde ha denunciado los problemas de movilidad y las carencias en los servicios que afectan a la comarca.

Con el registro de sus candidaturas, los nacionalistas buscan reforzar su capacidad de influencia en las Cortes para defender las demandas del archipiélago, con especial atención a la negociación presupuestaria y a las competencias autonómicas.