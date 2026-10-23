Comienza el procedimiento de adjudicación de las 42 casas de Los Ajaches para alquiler asequible en Lanzarote

El Ayuntamiento de Yaiza ha comunicado que Vivienda ya ha iniciado el procedimiento de adjudicación de las 42 casas de Los Ajaches de Montaña Roja para alquiler asequible, en la localidad de Playa Blanca, en la isla de Lanzarote.

El consistorio ha anunciado que en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), número 213 de este viernes 23 de octubre de 2026, publica la resolución del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).

Requisitos indispensables para inscribirse

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el promotor formalizaron la compra de estas viviendas en enero de 2025, según ha informado el ayuntamiento, y ahora, por fin, después de varias iniciativas municipales, la Comunidad Autónoma comienza el procedimiento para su adjudicación.

Dentro de la resolución del gobierno canario aportada por el Ayuntamiento de Yaiza, desde el consistorio se recomienda consultar toda la documentación, para conocer de manera detallada los requisitos para tener la posibilidad de acceder a estas casas de 90 metros cuadrados de superficie útil, más 20 metros cuadrados de garaje.

El ayuntamiento ha destacado que los ciudadanos y ciudadanas que estén interesados deben inscribirse en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias. Entre los requisitos para poder apuntarse deben dejar constancia de al menos 12 años de residencia en Canarias y 5 años de residencia o trabajo ininterrumpidos en Yaiza, con la excepción de que este requisito no será exigible en los supuestos de víctimas de violencia de género cuando la situación de violencia haya imposibilitado su permanencia en el municipio de residencia habitual y permanente en el momento de la solicitud de participación en el procedimiento.

El estudio y baremación de las solicitudes es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Yaiza tiene más de 400 personas registradas como demandantes de vivienda pública, pero es importante precisar que para esta promoción es necesaria la renovación del registro. El Ayuntamiento de Yaiza recuerda a vecinos y vecinas que, con cita previa, pueden gestionar en la sede consistorial la solicitud de su certificado digital, que permite realizar estos y otros trámites en plataformas digitales.

Una solicitud de compra de viviendas de Yaiza

Yaiza aprovecha para reiterar a Canarias y el Cabildo insular la "solicitud" de compra de 76 viviendas más en la tercera fase de este mismo residencial Los Ajaches. "Esperamos que compren estas 76 viviendas y que no tengamos que esperar un año y nueve meses para que se inicie el procedimiento de adjudicación", ha añadido el alcalde de Yaiza, Óscar Noda.

El mandatario municipal recuerda que "esta fórmula es posible materializar, porque el ayuntamiento tuvo la previsión en su planeamiento urbanístico, gestionó y dio las licencias oportunas para la construcción de casas protegidas de promoción privada en Montaña Roja, una fórmula inédita en Lanzarote y modelo para Canarias".

Yaiza sigue reivindicando además la ejecución del proyecto de 136 viviendas para alquiler asequible en los 42.000 metros cuadrados de suelo público cedidos a Canarias.

Recuerdan que Noda, en su condición de consejero en la oposición en el Cabildo de Lanzarote, presentó en agosto pasado una moción, donde no solo exigió "celeridad" en la adjudicación de las 42 viviendas, sino que reclamó la "licitación inmediata" de la construcción de las 136 casas. "El Gobierno de España ya transfirió este verano los primeros 40 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda, así que hay dinero para financiar", ha concluido.