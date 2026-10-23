Detenida la responsable de un establecimiento de ocio nocturno por tráfico de drogas en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Las Palmas de Gran Canaria a la responsable de un establecimiento de ocio nocturno como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana de este viernes 23 de octubre, cuando funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que se encontraban de servicio, tuvieron conocimiento de que un establecimiento situado en la calle Fernando Guanarteme presuntamente permanecía abierto fuera de su horario habitual, siendo utilizado también como un punto de consumo y venta de sustancias estupefacientes.

Una vez en el lugar, los agentes, por las sospechas observadas, decidieron entrar al establecimiento para realizar una inspección. Durante el operativo, localizaron en una papelera del baño nueve envoltorios individuales con una sustancia de color blanco, aparentemente cocaína, con un peso aproximado de 5,2 gramos.

Durante el cacheo de las personas presentes en el interior del club nocturno, los policías localizaron una persona que llevaba un envoltorio de características similares, momento en el que fue intervenido y se le propuso una acta administrativa por tenencia de sustancias estupefacientes.

Más de 1.407 euros ocultos en la barra

En el transcurso de la intervención, los agentes localizaron también dinero en efectivo, cuyo importe total ascendía a 1.407 euros, parte del cual se encontraba oculto en la zona de la barra del establecimiento.

Tras el dispositivo policial, los agentes procedieron a la detención de la responsable del local como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

Paralelamente, la Policía Local realizó las actuaciones administrativas correspondientes en relación con las presuntas irregularidades detectadas en la actividad del establecimiento, entre ellas incumplimiento normativo del horario permitido de la actividad y en lo relativo a los accesos de emergencias.