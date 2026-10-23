El desempleo castiga a Jinámar y El Lasso con tasas de paro superiores al 25 por ciento

El mercado laboral canario exhibe una fractura evidente. Los datos del tercer trimestre de 2026, publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), revelan un archipiélago a dos velocidades. Por un lado, la tracción del tejido productivo y el sector servicios acerca al pleno empleo a las zonas con mayor dinamismo económico. Por otro, la falta de actividad real condena a bolsas de paro estructural a diversos barrios periféricos de las dos capitales.

En Santa Cruz de Tenerife, los residentes de La Alegría, Barrio Nuevo y San Pío X se enfrentan a un escenario laboral estancado. Lo mismo ocurre en Las Palmas de Gran Canaria con Jinámar y El Lasso. En todos estos núcleos, la tasa de desempleo supera el 25%. Uno de cada cuatro vecinos en edad de trabajar carece de empleo.

Esta disección territorial es posible gracias a la Estadística de Población Activa Registrada (EPA-Reg), una herramienta basada en registros administrativos que permite conocer la realidad calle a calle, desnudando las deficiencias del mercado sin el maquillaje de las grandes medias regionales.

El empuje del sector privado

La otra cara de la moneda se encuentra en los enclaves donde fluye la inversión y opera la iniciativa privada. Zonas residenciales y turísticas registran niveles de desempleo residuales. En Arrecife, El Cable marca un exiguo 1,6% y La Concha un 3,2%. La capital grancanaria encuentra su contrapeso en Ciudad del Mar (6,1%) y La Minilla (5,5%).

En el sur de Tenerife, el motor turístico absorbe la práctica totalidad de la mano de obra disponible. Playa de las Américas (6,6%) y Chayofa (6,8%) demuestran que el sector servicios es el principal garante de la ocupación. En Santa Cruz, barrios céntricos como Las Mimosas o Los Hoteles se mueven en el entorno del 5%, confirmando que la cercanía a los nodos de negocio facilita la inserción.

Lanzarote y Fuerteventura marcan el paso

A escala municipal, el mapa del empleo consolida el liderazgo de las islas orientales. Yaiza (5,5%) y Pájara (5,7%), referentes absolutos de la industria turística, presentan las menores tasas de desempleo de toda Canarias. Lanzarote y Fuerteventura logran situar su paro insular por debajo del 9%. El dinamismo empresarial de ambas islas generó un crecimiento interanual de la ocupación del 5,4%, muy por encima del 3,3% de la media autonómica.

Por primera vez, La Gomera logra bajar del 10% de paro, aupando a Alajeró (6,8%) entre los cinco municipios con mayor nivel de empleo, junto a la conejera Teguise (6,9%).

El rezago de las medianías occidentales

El contraste llega desde la provincia occidental. La Palma (14,5%) y Gran Canaria (14%) arrastran las peores cifras. Municipios como Garafía (22,5%) o Tazacorte (19,4%) lideran las tasas de desocupación. De hecho, La Palma y El Hierro son los únicos territorios donde el paro subió en el último año, un 1% y un 6%, respectivamente.

La radiografía oficial subraya además una evidente brecha de género. Las mujeres soportan tasas de paro superiores en todo el territorio, a excepción de El Hierro. Gran Canaria y La Palma concentran las mayores desigualdades, superando los cuatro puntos de diferencia. Los datos ratifican que la creación de empleo sólido requiere de un entorno económico atractivo para la empresa, único factor capaz de revertir el paro crónico.