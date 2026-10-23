El Gobierno blindará el servicio público de los vuelos de La Palma, La Gomera y El Hierro

La publicación de la obligación de servicio público para las conexiones aéreas entre La Palma, La Gomera y El Hierro constituye un paso relevante en la articulación del transporte insular y la corrección de las asimetrías de la doble insularidad. La medida, confirmada tras las coordinaciones con la Secretaría de Estado de Transportes, da respuesta a una demanda de las islas no capitalinas para garantizar frecuencias directas y proteger la movilidad de la ciudadanía margen de los criterios estrictos de rentabilidad comercial.

Este avance en la red de transportes actúa como elemento de legitimación para el balance de gestión de la Administración central en el Archipiélago. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, encuadra la medida en un paquete integral de decisiones dirigidas a reforzar el fuero canario, citando la reforma de la Ley de Extranjería, la actualización del Régimen Económico y Fiscal (REF) y las adecuaciones en el sistema de financiación autonómica.

Giro electoral: renuncia a las Cortes y reorientación hacia la carrera autonómica

En la vertiente política, el anuncio coincide con la formalización de un reposicionamiento estratégico de Torres, quien ha ratificado su decisión de no concurrir en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados en los próximos comicios generales. Esta renuncia a la vía legislativa estatal responde a la voluntad explícita de volcar su acción política en la candidatura a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones regionales del próximo año.

El movimiento configura el marco de la contienda política en el Archipiélago, situando a Fernando Clavijo como su principal oponente. A pesar de esta confrontación electoral, Torres defendió la necesidad de preservar un espacio de entente y pragmatismo institucional en los asuntos de Estado para las islas, sosteniendo que la defensa de Canarias debe prevalecer sobre las siglas partidistas. En paralelo, el ministro hizo un balance positivo de su labor en el Gabinete de Pedro Sánchez, confiando en la puesta en valor de los resultados alcanzados a lo largo del mandato.

Posicionamiento en la agenda nacional, marco judicial y tensiones territoriales

La intervención del ministro abordó de igual modo los principales debates institucionales y territoriales del escenario estatal:

Amnistía y normalidad constitucional: Torres encuadró el regreso a España de los dirigentes independentistas Toni Comín y Lluís Puig en la aplicación de la Ley de Amnistía como un síntoma de «normalidad constitucional» en Cataluña, defendiendo una visión del país que trascienda la dinámica centralista.

Derecho al voto en el exterior: Frente a la suspensión cautelar del voto para los nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' decretada por el Tribunal Supremo, reclamó un rápido pronunciamiento judicial antes de los comicios del 29 de noviembre para evitar la retirada de derechos a electores que ya los tenían reconocidos.

Coyuntura en Ceuta: Criticó la evolución de la postura del presidente ceutí, Juan Vivas, y acusó al expresidente José María Aznar de «encender la mecha social» durante su reciente visita a la ciudad autónoma.