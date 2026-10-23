El mercado inmobiliario tinerfeño respira al subir la oferta de casas mientras el país se asfixia

Comprar una casa se ha convertido en un desafío superlativo para miles de familias. La falta de inmuebles asfixia al mercado inmobiliario y sostiene los precios, limitando las opciones de ahorro e inversión de los ciudadanos. En este escenario de escasez, Santa Cruz de Tenerife logra desmarcarse. La capital tinerfeña ha registrado un incremento del 3% en su oferta de vivienda en venta durante el tercer trimestre de este año.

Los datos, recopilados por Idealista, muestran una excepción muy concreta frente al hundimiento generalizado. Mientras el stock de inmuebles disponibles en el conjunto de España se desploma un 9%, la ciudad canaria se sitúa entre las únicas siete capitales del país que consiguen sumar propiedades al escaparate inmobiliario. Acompaña en esta selecta lista a grandes urbes como Madrid, Valencia, Sevilla o San Sebastián.

Para el comprador local, este leve repunte significa encontrar algo de margen a la hora de buscar un hogar, comparar opciones o negociar con el vendedor. Supone un pequeño balón de oxígeno en un sector lastrado por la falta de producto.

El mercado insular se contrae

La tendencia positiva de la capital, sin embargo, no logra contagiar al resto del archipiélago. La realidad a nivel provincial demuestra que el mercado canario sigue sufriendo una merma constante de su capacidad de oferta. Al salir de los límites de Santa Cruz, la provincia tinerfeña registra en su conjunto una bajada del 2% en el volumen de casas disponibles respecto al mismo periodo del año pasado.

El panorama resulta más complejo en la provincia oriental. Las Palmas sufre una caída del 5% en su stock inmobiliario, un porcentaje que la equipara a otros mercados muy saturados como Alicante. La continua reducción de la oferta consolida una barrera de entrada al mercado libre, dificultando el acceso a la propiedad para las rentas medias y los perfiles más jóvenes. Cuando hay menos viviendas en circulación y la demanda ciudadana sigue intacta, los precios encuentran el entorno perfecto para mantenerse al alza.

El precio expulsa al comprador

La dualidad de estos datos esconde un fenómeno que marca el paso de la economía familiar. Los grandes mercados urbanos ven aumentar su stock no porque se construya más o se libere suelo para promover nuevas urbanizaciones, sino porque los fuertes incrementos de precio expulsan a los compradores.

Las familias sencillamente no pueden asumir las actuales exigencias financieras ni reunir los ahorros necesarios para afrontar el pago inicial. Al verse obligadas a retirarse de la búsqueda, el mercado absorbe menos inmuebles y el stock acumulado empieza a crecer. Es un ajuste forzoso provocado por la pérdida de poder adquisitivo, que termina alejando al ciudadano hacia zonas menos conectadas.

Un respiro con fecha de caducidad

Aunque la suma de inmuebles en Santa Cruz de Tenerife aporta cierto alivio al mercado de compraventa, la dinámica de fondo en Canarias advierte de un estrangulamiento paulatino. Sin estímulos que generen seguridad jurídica para el propietario y fomenten la salida de nuevas propiedades al circuito comercial, este repunte corre el riesgo de ser un espejismo pasajero.

El margen de maniobra en las islas resulta cada vez más estrecho. La paralización de la oferta avisa de que el acceso a una casa seguirá siendo una carrera de obstáculos mientras no se favorezca un entorno dinámico y flexible para el sector inmobiliario.