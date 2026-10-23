El repunte migratorio eleva la presión en El Hierro y Lanzarote y Clavijo reclama más recursos

El reciente repunte de llegadas migratorias por la ruta atlántica está aumentando la presión sobre El Hierro y Lanzarote, una situación ante la que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al Gobierno de España más recursos y coordinación.

Clavijo criticó este viernes desde Lanzarote el "silencio" y la "desidia" que, a su juicio, está mostrando el Ejecutivo central y aseguró que Canarias llevaba meses advirtiendo de un posible incremento de las llegadas durante la última parte del año.

El presidente señaló que el Ejecutivo autonómico había alertado también de la necesidad de reforzar el personal de Salvamento Marítimo y de prepararse ante los cambios derivados del nuevo pacto europeo sobre migración y asilo.

Presión sobre los servicios sanitarios

Clavijo puso especialmente el foco en El Hierro y Lanzarote, donde sostiene que el aumento de las llegadas está tensionando los recursos disponibles.

También reclamó convenios estatales que permitan afrontar la atención sanitaria de las personas migrantes que llegan a las costas en condiciones de salud deterioradas.

Según el presidente canario, la situación está sometiendo a una especial presión a los servicios sanitarios de El Hierro.

El repunte de las últimas semanas se produce, sin embargo, dentro de un año en el que el acumulado de llegadas a Canarias continúa por debajo del registrado en 2025. Hasta el 15 de octubre habían llegado de forma irregular a las islas 8.970 personas, frente a las 13.491 contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.

Tres peticiones para reunir la Junta de Seguridad

Clavijo aseguró además que el Gobierno de Canarias ha solicitado en tres ocasiones la convocatoria de la Junta de Seguridad sin obtener respuesta del Ejecutivo central.

"Lo que no entendemos es que, después de tres solicitudes de convocar la Junta de Seguridad, después de haber advertido de que esto iba a ocurrir, lo que estamos obteniendo del Gobierno de España es silencio", afirmó.

El presidente sostuvo también que las llegadas registradas durante septiembre y octubre se han situado por encima de las cifras de los mismos meses de 2024 y vinculó la situación actual a una reactivación de la ruta atlántica.

Clavijo reclama ahora al Estado reforzar los recursos disponibles y la coordinación con Canarias ante un aumento reciente de las llegadas que está concentrando la presión especialmente en El Hierro y Lanzarote.