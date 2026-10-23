EXPOFUTURO 2026 llevará más de 600 puestos de trabajo y 50 empresas a San Telmo

El Parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, acogerá los próximos 29 y 30 de octubre una nueva edición de ExpoFuturo Grupo Newport, una feria centrada en empleo, formación, diversidad y emprendimiento.

La cita reunirá a más de 50 empresas y anuncia más de 600 puestos de trabajo, además de oportunidades formativas y espacios en los que las personas asistentes podrán contactar directamente con empresas y responsables de selección.

Currículum directo a las empresas

Uno de los principales atractivos de ExpoFuturo será la posibilidad de presentar el currículum directamente a los reclutadores de las compañías participantes.

La organización recomienda llevarlo también en formato digital, ya que numerosas empresas utilizarán códigos QR para recibir las candidaturas. No es necesario contar con experiencia laboral previa, puesto que la feria contempla oportunidades tanto para personas con trayectoria profesional como para quienes buscan su primer empleo.

Entre los sectores representados habrá empresas vinculadas a tecnología, turismo, salud, logística, comercio y servicios, junto a universidades, centros educativos y entidades dedicadas a la formación.

Más de 20 ponencias y orientación profesional

La programación incluirá más de 20 ponencias, además de zonas destinadas a formación, orientación y networking.

También se ofrecerá información sobre Formación Profesional, grados universitarios, cursos técnicos, certificados de profesionalidad y otras opciones para mejorar la cualificación o reorientar una trayectoria laboral.

La sexta edición contará además con profesionales de Recursos Humanos, especialistas relacionados con la Formación Profesional Dual, universidades, administraciones públicas y otras entidades vinculadas al empleo y la formación.

Entrada gratuita y sin inscripción

ExpoFuturo abrirá tanto el jueves 29 como el viernes 30 de octubre entre las 10:00 y las 14:00 horas en el Parque de San Telmo.

La entrada será gratuita y no será necesario inscribirse previamente para acceder al recinto.

La feria se dirige tanto a quienes buscan trabajo como a estudiantes, profesionales interesados en mejorar su formación y personas que estén valorando iniciar un proyecto de emprendimiento.