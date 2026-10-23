El Gobierno de Canarias ha dado por finalizada la situación de alerta por lluvias en El Hierro, La Palma y La Gomera este viernes. El gobierno canario ha informado de que la alerta ha acabado este viernes a las 07.00 horas de mañana.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Desde el gobierno del archipiélago han destacado que se ha tomado la decisión tras terminar las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración de la situación de alerta por lluvia, se da por finalizada la misma.

Aviso amarillo en todo el archipiélago durante la semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó durante la semana, en concreto el pasado miércoles, el aviso amarillo por lluvias en todo el archipiélago canario.

Tras la llegada de la DANA Adam a las islas canarias, el aviso meteorológico se ha sumando a las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Recordar que entre este lunes y martes, en las islas de El Hierro y La Palma ya se había activado el aviso amarillo por lluvias.

El aviso meteorológico se inició este miércoles, a las 9.00 horas y según destacó la Aemet, se mantuvo vigente hasta las 00.00 horas del pasado jueves.

Tiempo para el fin de semana

La Aemet ha previsto para este sábado intervalos nubosos de madrugada tendiendo a cielos poco nubosos en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En el norte de las islas montañosas, este de La Palma y área metropolitana de Tenerife predominarán cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales y probabilidad de lluvias de carácter débil en general. El cielo estará poco nuboso o despejado en el resto.

En lo que respecta a las temperaturas, llegarán sin cambios o en ligero ascenso, con máximas de 26 grados y mínimas de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife las máximas serán de 26 grados y mínimas de 22 grados.

El viento soplará del nordeste moderado con intervalos ocasionales de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes en el caso de las islas montañosas.

Durante el domingo 25 de octubre, en el norte de las islas montañosas habrá predominio de los cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto, intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, sin descartar nubosidad de evolución con lluvia localmente moderada en zonas de interior de las montañosas, especialmente de las islas centrales.

Además, la calima en altura estará presente sobre Lanzarote y Fuerteventura, y afectando a medianías y cumbres de las islas montañosas.

Las temperaturas llegarán sin cambios o en ligero ascenso, con máximas de 26 grados y mínimas de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en Santa Cruz de Tenerife, las máximas serán de 26 grados y las mínimas de 22 grados.

El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas e interior de Lanzarote y Fuerteventura durante la primera mitad del día. En medianías y cumbres, viento soplará flojo a moderado del sureste.