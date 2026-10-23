Huelga general en Canarias el 11-N. CCOO y UGT exigen soluciones urgentes a la crisis de vivienda

Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han hecho un llamamiento conjunto a la ciudadanía canaria para secundar de forma masiva la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. En rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, los secretarios generales autonómicos de ambas centrales, Vanesa Frahija (CCOO) y Manuel Navarro (UGT), explicaron que el objetivo central es «paralizar» el país para tomar conciencia sobre el deterioro del acceso a la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo.

Frente a las críticas de la oposición, que ha calificado la convocatoria de «huelga política», los líderes sindicales argumentaron que se trata de un paro laboral con una clara dimensión política e institucional. Frahija defendió que velar por la ciudadanía, exigir un hogar digno, un escudo social sólido y servicios públicos de calidad es «hacer política». Asimismo, cargaron contra las formaciones que votaron en el Congreso en contra de los reales decretos sociales, acusándolas de actuar por intereses partidistas en perjuicio de la clase trabajadora.

Emergencia insular: salarios más bajos y 211.000 viviendas vacías

Los representantes de UGT y CCOO subrayaron que la realidad socioeconómica del Archipiélago otorga un carácter especialmente dramático a la movilización. Entre los factores condicionantes, destacaron el encarecimiento de la vida derivado de la insularidad y la condición ultraperiférica, sumado a que Canarias registra los salarios más bajos del país y una severa tensión en el mercado inmobiliario.

Para atajar la crisis habitacional, las organizaciones sindicales exigieron movilizar el parque residencial deshabitado en las islas, estimado en unas 211.000 casas vacías. Según señalaron, si un 20% de esos inmuebles saliera al mercado de alquiler, se resolvería gran parte del problema. Paralelamente, apostaron por reordenar el territorio mediante la construcción vertical y la regeneración urbana de los barrios consolidados.

Registro oficial del paro y horizonte electoral del 29-N

La adhesión formal de los sindicatos mayoritarios a la convocatoria de huelga se registrará este viernes ante la Dirección General de Trabajo en Santa Cruz de Tenerife. De cara a la jornada del 11 de noviembre, Frahija y Navarro reclamaron a las administraciones que no impongan «servicios mínimos abusivos» que limiten el libre ejercicio del derecho de manifestación de la sociedad.

Por último, establecieron una vinculación directa entre la protesta y los comicios generales del 29 de noviembre, alertando de que el «caos» actual en materia de salarios y vivienda podría agravarse sensiblemente si tras las elecciones se conforman mayorías parlamentarias contrarias a los derechos sociales.