Estos son los candidatos de las listas de Vox al Congreso por Las Palmas para el 29-N

El partido de extrema derecha Vox ha asignado a Inés Cuartero como número dos de las listas del partido al Congreso por Las Palmas, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según han informado en diferentes medios de comunicación del archipiélago este viernes.

Cuartero se presentó, en 2023, como candidata por Madrid en el octavo puesto de la lista del partido liderado por Santiago Abascal, y según su perfil profesional trabaja en la formación política como Asesora Técnica y Portavoz de Gabinete, con una trayectoria de siete años, como así lo indica su perfil del portal de empleo LinkedIn.

Alberto Rodríguez, como cabeza de lista por Las Palmas

El candidato, encabezará la lista al Congreso de los Diputados por Las Palmas de Vox es Alberto Rodríguez, para este próximo 29 de noviembre, como ha revelado la formación política.

Además, el abogado y responsable de Relaciones Institucionales del partido en la provincia de Las Palmas, Adrián Rubio García, ocupará el puesto número tres de esas listas.

García es abogado especializado en derecho administrativo y políticas públicas multinivel, con trayectoria en Bruselas asesorando a empresas, sectores estratégicos e instituciones europeas.