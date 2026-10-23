La confianza empresarial sube un 2,3% en Canarias mientras cae un 1,8% en España

La confianza empresarial aumenta un 2,3% en Canarias de cara al cuarto trimestre de 2026, frente al descenso del 1,8% registrado en el conjunto de España.

El archipiélago es, junto a Galicia, una de las dos únicas comunidades autónomas en las que mejora el Indicador de Confianza Empresarial (ICE). La comunidad gallega registra un incremento del 0,5%.

El resultado supone además un cambio respecto al trimestre anterior, cuando Canarias presentó la evolución más desfavorable entre las comunidades autónomas.

Pese al avance, las expectativas de las empresas apuntan principalmente hacia la estabilidad. El 62,8% espera mantener su nivel de actividad durante el cuarto trimestre, mientras que un 23,2% prevé mejorarlo y un 14% anticipa un empeoramiento.

Turismo y campaña de Navidad impulsan las expectativas

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife vincula parte de la mejora a la estacionalidad de la economía canaria, marcada por la temporada turística de invierno y por la campaña comercial de final de año, con citas como el Black Friday y la Navidad.

Su presidente, Santiago Sesé, considera que los datos reflejan un escenario de estabilidad más que una expectativa generalizada de crecimiento y advierte de que persisten factores que pueden limitar la evolución empresarial.

Entre ellos se encuentra el aumento de los costes. Un 25% de las empresas afirma haber subido sus precios durante el tercer trimestre respecto al segundo y un 22,3% prevé volver a incrementarlos en el cuarto.

La mayoría, un 71,5%, espera mantenerlos, mientras que únicamente un 6,2% contempla reducirlos.

La Cámara mantiene para 2026 una previsión de crecimiento de la economía canaria ligeramente superior al 2%, aunque señala como riesgos la incertidumbre internacional y los conflictos geopolíticos por su posible efecto sobre el petróleo, la energía y la inflación.

Ocho de cada diez empresas prevén mantener sus plantillas

El empleo presenta unas expectativas de mayor estabilidad. Durante el tercer trimestre, el 76,4% de las empresas canarias mantuvo sus plantillas y para el cuarto ese porcentaje aumenta hasta el 81,4%.

Las empresas que esperan incrementar trabajadores representan un 9,3%, exactamente el mismo porcentaje que aquellas que anticipan reducciones.

Por sectores, la previsión de mantenimiento del empleo alcanza el 86,7% en industria, el 86,2% en comercio y el 85,8% en construcción.

En transporte y hostelería, un 15% de las empresas espera incrementar sus plantillas, mientras que en otras actividades de servicios la previsión de aumento alcanza el 13%.

Transporte y hostelería lideran el avance

Transporte y hostelería registran el mayor crecimiento de la confianza empresarial por sectores, con un avance trimestral del 8,3%.

De cara al cuarto trimestre, el 55% de las empresas de este ámbito espera mantener su actividad, un 33% prevé aumentarla y un 12% anticipa un retroceso.

También existen diferencias importantes entre islas. Lanzarote registra el mayor incremento de la confianza empresarial, con un 8,1%, seguida de La Gomera, con un 4,1%, y Fuerteventura, con un 3,3%.

Tenerife avanza un 2,2% y Gran Canaria, un 1%, mientras que La Palma y El Hierro registran descensos cercanos al 2%.

Las expectativas para el cuarto trimestre mejoran en todas las islas salvo en El Hierro, donde el saldo se sitúa en -9,1 puntos. La Gomera, Lanzarote, Gran Canaria y La Palma presentan los saldos de expectativas más favorables, todos ellos por encima de los diez puntos.

La mejora del indicador deja así a Canarias entre las únicas dos comunidades donde aumenta la confianza empresarial, aunque el predominio de empresas que esperan simplemente mantener su actividad y la presión de los costes mantienen la cautela de cara al cierre de 2026.