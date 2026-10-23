La huelga del 30 de octubre pone en jaque la logística portuaria en las islas

La tensión geopolítica global ha terminado por desembarcar en los muelles españoles. La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), bajo el liderazgo de Antolín Goya González, ha registrado un preaviso de huelga para el próximo 30 de octubre de 2026. Se trata de un paro de dos horas que detendrá la actividad en los puertos de interés general, una categoría que engloba de forma directa a los enclaves de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.

La convocatoria responde a una agenda de movilización internacional impulsada tras los acuerdos de Estambul. Sin embargo, el fondo del conflicto trasciende la mera reivindicación laboral para encallar en las consecuencias de la intervención regulatoria. El principal detonante es la progresiva implantación de infraestructuras de doble uso en el marco de la estrategia comunitaria, una medida que busca priorizar la movilidad militar en las terminales civiles.

El riesgo normativo y la huida de tráficos

Los operadores y sindicatos advierten de que transformar nudos logísticos comerciales en centros de apoyo militar no solo eleva la vulnerabilidad de las instalaciones, sino que introduce rigideces operativas incompatibles con la eficiencia que exige el comercio internacional. En un archipiélago donde la dependencia del suministro marítimo resulta absoluta, cualquier alteración en las cadenas de estiba repercute de manera inmediata sobre los costes de insumos y mercancías.

A esta injerencia en la gestión de los muelles se suma el impacto acumulado de la fiscalidad ambiental. La inclusión del transporte marítimo en el mercado europeo de derechos de emisión (ETS) penaliza los trayectos largos y resta competitividad a los recintos comunitarios frente a competidores del norte de África que operan sin estas cargas regulatorias, como Tánger-Med. Las estadísticas del sector reflejan una fuga constante de tráfico de transbordo desde los puertos europeos hacia enclaves extracomunitarios, un fenómeno que erosiona el papel histórico de las islas como plataforma atlántica de redistribución de mercancías.

Un otoño marcado por la intervención estatal

El pulso de los estibadores se enmarca en un contexto de creciente conflictividad laboral espoleado por la proliferación de marcos normativos intervencionistas y cargas fiscales adicionales. Mientras el sector logístico canario intenta mantener su operatividad frente a la presión comunitaria, el calendario de protestas sigue sumando convocatorias en diversos ámbitos económicos y sociales del país. La respuesta sindical, lejos de flexibilizar los mercados, evidencia las fricciones de un modelo económico sometido a una creciente tutela administrativa.