La nueva planificación eléctrica prevé 26 parques de subestaciones y 452 kilómetros de líneas en Canarias

La nueva propuesta de planificación eléctrica para Canarias contempla la construcción de 26 nuevos parques de subestaciones y 452 kilómetros de líneas eléctricas, además de actuaciones sobre buena parte de las infraestructuras ya existentes en las islas.

El documento ha sido modificado después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico analizara las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, trasladó este viernes los cambios al consejero canario de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, dentro de la ronda de contactos que el Estado mantiene con las comunidades autónomas.

Más subestaciones y capacidad para la red

Además de los 452 kilómetros de nuevas líneas, la propuesta incluye la repotenciación de otros 26 kilómetros de tendidos para aumentar su capacidad y reforzar la seguridad del suministro.

Tras el periodo de alegaciones se han incorporado cuatro nuevos parques de subestaciones y 26 posiciones adicionales, dirigidas principalmente a reforzar las redes de distribución.

La planificación prevé que las redes puedan absorber una demanda adicional de 0,4 gigavatios, con especial peso de la electrificación de los puertos y de la vivienda.

En generación, el dimensionamiento planteado para los sistemas eléctricos insulares permitiría incorporar alrededor de 2,2 gigavatios de producción renovable.

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma

Entre las actuaciones consideradas preferentes figuran la instalación de reactancias y compensadores síncronos para mejorar la estabilidad de los sistemas eléctricos insulares.

También se incluyen el mallado de La Palma, un nuevo eje norte-sur y el anillo oeste de Tenerife, el eje Tías-Playa Blanca en Lanzarote y el refuerzo del eje norte-sur de Gran Canaria.

La propuesta contempla además actuaciones necesarias para el futuro enlace eléctrico entre Gran Canaria y Fuerteventura, lo que permitirá avanzar en los trabajos técnicos y en su tramitación administrativa.

En Tenerife, la planificación prepara las infraestructuras necesarias para incorporar en el futuro la central hidroeléctrica reversible de Güímar.

La normativa aprobada este verano establece asimismo que las redes de distribución deberán incorporar refuerzos específicos en los territorios insulares que superen la media nacional de interrupciones, incluso cuando cumplan los límites establecidos por la normativa.

La propuesta continuará ahora su tramitación después de incorporar los cambios derivados del periodo de alegaciones, con actuaciones que afectan a las principales redes eléctricas de varias islas y que buscan aumentar la capacidad para nueva demanda y generación renovable.