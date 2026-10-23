La oferta de vivienda vacacional en Canarias cae en el último año

El mercado del alojamiento turístico en las Islas comienza a mostrar signos de contracción en su oferta privada. En septiembre de 2026, Canarias contabilizó 46.711 viviendas vacacionales disponibles, lo que supone una caída del 1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Así lo refleja la última Estadística Experimental de Vivienda Vacacional publicada este viernes por el Instituto Canario de Estadística (Istac), cuyos datos confirman un cambio de tendencia tras meses de debate político y nuevas exigencias normativas sobre la propiedad privada en el Archipiélago.

Este ajuste es todavía más visible si se atiende a la capacidad total de recepción de viajeros. El conjunto de las Islas dispone hoy de 189.409 plazas de alojamiento en esta modalidad, una cifra que representa un descenso del 4% respecto a septiembre de 2025. A pesar de que en el debate público se suele señalar a este sector como un mercado descontrolado, los registros oficiales demuestran que el volumen de camas ofertadas por particulares y pequeños propietarios se está reduciendo.

El turista mantiene su preferencia

La merma en el número de inmuebles disponibles no responde a una falta de interés por parte de la demanda, que sigue respaldando de forma mayoritaria esta opción alojativa frente a las restricciones administrativas. Durante el pasado mes de septiembre, 41.833 viviendas recibieron al menos una reserva. Este volumen equivale al 95,63% del total de las propiedades que se ofertan en las plataformas digitales analizadas por el organismo público.

En la práctica, casi la totalidad del parque vacacional que sale al mercado en las Islas encuentra clientes. El viajero que visita el Archipiélago continúa buscando la flexibilidad y la autonomía que ofrece el alquiler de corta estancia, una vía que además permite repartir el gasto turístico de forma directa entre las familias propietarias, los comercios de cercanía y las empresas de servicios locales.

Tenerife lidera el mapa insular

El reparto territorial de estos inmuebles mantiene una estructura desigual en función del dinamismo turístico de cada isla. Tenerife concentra el grueso de la oferta con el 41% de todas las viviendas vacacionales operativas en la comunidad autónoma. Le sigue a notable distancia Gran Canaria, que aglutina el 21% del parque inmobiliario destinado a este fin.

Por su parte, las islas orientales mantienen un peso relevante dentro de su propia escala económica. Lanzarote suma el 17% del total de propiedades disponibles en el Archipiélago, mientras que Fuerteventura reúne el 14%. Entre las cuatro islas capitalinas y orientales absorben el 93% de un negocio que, en muchas zonas sin planta hotelera tradicional, constituye el principal motor de ingresos para los residentes que deciden rentabilizar su patrimonio.

Radiografía de la rentabilidad privada

El estudio elaborado por el Istac rastrea de forma mensual los anuncios activos en las principales plataformas digitales de intermediación. El propósito de esta herramienta estadística es medir con precisión la capacidad real, el grado de ocupación y la rentabilidad de la vivienda vacacional que presta servicio efectivo mes a mes en las Islas.

Al emplear criterios de medición equiparables a los que se utilizan en las encuestas tradicionales del sector hotelero y extrahotelero, los datos permiten comparar el rendimiento de ambas fórmulas de negocio. Las cifras de septiembre dejan claro que, aunque las trabas burocráticas y la incertidumbre jurídica logren retirar inmuebles y plazas del circuito legal, la demanda real del mercado mantiene al alquiler vacacional en niveles de ocupación cercanos al lleno técnico.