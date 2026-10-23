Muñoz acusa a Sánchez desde Lanzarote de "atrincherarse" y evitar los debates

La portavoz de campaña del PP, Ester Muñoz, ha acusado este viernes en Arrecife al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de evitar los debates electorales y limitar sus apariciones a espacios en los que, a juicio de la dirigente popular, afronta un escenario más favorable.

"Parece que solo quiere jugar en casa", afirmó Muñoz durante unas declaraciones a los medios junto al presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, en Lanzarote.

La dirigente popular enmarcó sus críticas en la estrategia de comunicación de los principales candidatos de cara a las elecciones y contrapuso la actitud de Sánchez con la disposición que atribuye al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El PP asegura haber aceptado varios debates

Muñoz señaló que su formación ha aceptado un cara a cara entre Feijóo y Sánchez, un debate a cuatro en una cadena privada y otro encuentro entre representantes de los grupos parlamentarios en Televisión Española.

La portavoz sostuvo que Feijóo también está participando en entrevistas y tertulias de distintos medios y defendió que el candidato popular debe responder a preguntas en espacios con líneas editoriales diferentes.

Sus críticas se produjeron después de la participación de Sánchez este jueves en La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1.

Muñoz cuestionó el tono de aquella entrevista y sostuvo que los ciudadanos quieren escuchar explicaciones sobre la financiación del PSOE y los procedimientos judiciales que afectan al partido y al entorno del presidente, además de conocer sus propuestas electorales.

La entrevista de Sánchez en el programa de RTVE abordó, además de cuestiones personales, asuntos de actualidad como los casos de corrupción vinculados al PSOE, la situación judicial de miembros de su entorno, la vivienda y la gestión de la crisis de Ceuta.

Críticas por los casos que rodean al PSOE

Durante su intervención, Muñoz volvió a cargar contra Sánchez por diferentes investigaciones y procedimientos judiciales relacionados con el PSOE y personas de su entorno.

La dirigente popular reclamó al presidente que colabore con la Justicia y dé explicaciones sobre la financiación del partido. Las acusaciones formuladas por Muñoz forman parte de la ofensiva política del PP durante la campaña y fueron planteadas por la portavoz como críticas al jefe del Ejecutivo.

Muñoz concluyó insistiendo en que Sánchez está, a su juicio, "atrincherado" y reclamó una mayor participación del candidato socialista en debates y entrevistas durante la campaña electoral.