Presupuestos Canarias 2027: Récord en gasto social pese al fin de los fondos europeos

El Gobierno de Canarias, encabezado por Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, ultima el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2027, cuyo borrador prevé aprobarse en el Consejo de Gobierno el próximo lunes 26 de octubre. Las cuentas iniciales ascienden a 13.209 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,7% (717,6 millones adicionales en comparación con el presupuesto actual), marcando el último proyecto presupuestario de la presente legislatura.

El documento sitúa en el centro de sus prioridades la consolidación de las políticas sociales y los servicios públicos esenciales. La Consejería de Sanidad absorberá la mayor cuantía del presupuesto al superar por primera vez el umbral de los 5.000 millones de euros, tras incorporar un refuerzo de 409 millones de euros (+8,5%). Por su parte, Educación sumará 217 millones adicionales (+9,4%), mientras que Bienestar Social alcanzará unos 1.021 millones gracias a un crecimiento de 197 millones (+23,9%) para atender la dependencia. Asimismo, el Instituto Canario de la Vivienda (ICV) dispondrá de aproximadamente 246 millones de euros, registrando un incremento del 24,6% (+48,6 millones).

Finalización de fondos europeos y ajustes departamentales

En contraste con el empuje social, la expiración de los recursos extraordinarios procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea obligará a reorganizar partidas e introducir significativos ajustes en determinadas áreas. La finalización de estas vías europeas de financiación repercutirá especialmente en los departamentos de sostenibilidad y promoción turística.

De este modo, la Consejería de Transición Ecológica experimentará una reducción cercana al 69%, pasando de disponer de 453,6 millones de euros a situarse en torno a los 142 millones. En una línea similar, el área de Turismo sufrirá un descenso de sus dotaciones presupuestarias al caer de 171,5 millones de euros a 112,7 millones en el borrador presentado. El Ejecutivo autonómico ha precisado que estos ajustes corresponden a la retirada del crédito comunitario extraordinario y no a minoraciones de fondos propios.

Fiscalidad, previsión macroeconómica y tramitación

En la parcela tributaria, el Ejecutivo canario ha optado por incorporar la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF con el objetivo de paliar el impacto de la inflación en los contribuyentes, mientras mantiene aplazada la rebaja generalizada del IGIC. Para el diseño general del cuadro macroeconómico de 2027, la Consejería de Hacienda trabaja sobre una previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) regional del 1,1% y una tasa de desempleo fijada en el 12,4%.

Tras su exposición en el Consejo Asesor del Presidente junto a patronales y sindicatos, el proyecto de ley será remitido al Parlamento de Canarias el lunes. A partir de ese momento se abrirá el periodo de enmiendas parlamentarias con el fin de tramitar y aprobar definitivamente las nuevas cuentas antes del inicio del ejercicio 2027.