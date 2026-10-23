Rescatan un cayuco en El Hierro y van en busca de una segunda embarcación

Salvamento Marítimo interceptó durante la mañana de este viernes un cayuco a 44 millas al sur de la localidad de La Restinga, en la isla de El Hierro. Al mismo tiempo, los servicios de rescate tratan de localizar a una segunda embarcación que presentaba problemas en su motor, avistada este pasado jueves a unas 18 millas náuticas y a la que se le perdió la pista en medio de la travesía.

La embarcación Salvamar Navia se encargó de custodiar a la primera embarcación interceptada para trasladarla hasta las dependencias portuarias insulares.

A su llegada a tierra, los ocupantes de la embarcación están siendo atendidos por los agentes de la Guardia Civil, por voluntarios de Cruz Roja y los sanitarios del Servicio Canario de Salud (SCS) en el Puerto de La Restinga.

Las labores de rastreo se intensificaron a primera hora de este viernes. A las 07.15 horas, el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil detectó un eco sospechoso correspondiente a otra embarcación situada a 12 millas de la costa.

El primero de los cayucos ha sido localizado a 70,8 kilómetros al sur de la isla y hasta allí se dirige la Salvamar Navia mientras que a la segunda embarcación, que estaba siendo buscaba desde este pasado jueves y tras ser localizada, se le perdió la pista.

Según ha informado EFE, la mañana de este jueves a través de ecosive ha sido de nuevo detectada a 19 kilómetros de la isla y hasta allí se dirige la Salvamar Dipha.

Fuentes de Salvamento han informado que la Guardamar Polimnia, que se encuentra en Arguineguín (Gran Canaria), se dirige hacia la isla de El Hierro para apoyar en las labores de rescate.

La Salvamar Dipha zarpó de inmediato a su encuentro, a la espera de confirmar si se trata de la nave extraviada durante la noche o de una nueva embarcación con migrantes en aguas cercanas a la isla canaria.

Con la llegada de las dos embarcaciones este viernes, en las últimas 24 horas han arribado en La Restinga cuatro cayucos, dos procedentes de Senegal, otro de Gambia y Mauritania con 451 personas a bordo, entre ellas 28 mujeres y otros 28 menores, según los datos facilitados por los servicios de emergencia de la isla a la agencia EFE.